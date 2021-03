ZOM Stock: Aimez les animaux, mais pas Zomedica Stock

Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) est un penny stock intéressant. Il est communément admis que la majorité des penny stocks sont trop risqués. C’est parce qu’ils ont tendance à être volatils en raison de leur faible capitalisation boursière. À l’heure actuelle, l’action ZOM semble confirmer cette règle.

Source: didesign021 / Shutterstock.com

Actuellement, ZOM a une fourchette de 52 semaines de 6,3 cents à 2,91 $ par action. De plus, ce n’est pas un stock en vente libre. À la clôture du 31 mars, l’action ZOM avait un prix de 1,58 $. Alors, la question est maintenant de savoir si vous devez acheter la trempette ou éviter le battage médiatique?

Voici pourquoi je pense que vous devriez éviter ce stock

ZOM Stock: Montrez-moi l’argent

En regardant le stock de ZOM, je ne peux m’empêcher de penser au film Jerry Maguire. Comment les deux sont-ils liés? Les deux rappellent les mots me montrent l’argent.

Ce que je veux dire, c’est que Zomedica est toujours une entreprise sans revenus mais avec une capitalisation boursière de 1,54 milliard de dollars.

La société de diagnostic vétérinaire et pharmaceutique a déclaré des ventes nulles. Une ligne plate. Maintenant, personnellement, je me concentre peut-être trop sur la diligence raisonnable, les fondamentaux et les évaluations des actions. Cependant, c’est ma nature – et après tout, ce soi-disant truc ennuyeux est important. Il sert de radiographie pour toute analyse de stock, montrant la santé et les faiblesses d’une entreprise.

Et à mon avis, même la «radiographie» la plus rapide de ZOM montre que les choses ne semblent pas bonnes pour le nom. Permettez-moi de développer davantage.

Zomedica et le rebond du chat mort

Un «rebond de chat mort» est un terme utilisé dans le commerce et l’investissement. Voici une définition concise d’Investopedia:

«Un rebond de chat mort est une reprise à court terme dans une tendance à la baisse qui n’indique pas un renversement de la tendance à la baisse […] Les raisons d’un rebond du chat mort incluent la compensation des positions courtes, les investisseurs croyant que le fond a été atteint ou les investisseurs qui trouvent des actifs survendus. »

Pour nos besoins, concentrons-nous sur cette dernière partie. Lequel de ces scénarios est le plus possible avec le stock ZOM?

Se pourrait-il que le prix soit trop bas? Le prix de ZOM plus tôt dans l’année était dû au fait que l’entreprise n’avait aucun revenu. Alors, pourquoi acheter des actions sous un nom qui est tout simplement non opérationnel? Cela n’a pas vraiment de sens.

Au lieu de cela, l’action dans ZOM n’a de sens que si de la pure spéculation était impliquée. L’idée principale est qu’au début de 2021, le cours de l’action ZOM était inférieur à 50 cents. Donc, pour les spéculateurs qui pensaient que c’était bon marché, cela valait peut-être le risque. De plus, n’oubliez pas les plates-formes comme Reddit, où mentionner un stock peut le faire exploser. Compte tenu de ces facteurs spéculatifs, c’est une meilleure explication de la raison pour laquelle ZOM a grimpé à près de 3 $ en février.

Après tout, je ne pense pas que l’entreprise ait survendu des actifs. Bien sûr, il possède un atout prometteur appelé Truforma. Mais survendu? Certainement pas.

Pourquoi Truforma est la meilleure chance de succès de ZOM

Récemment, dans un communiqué de presse à la mi-mars, Zomedica a annoncé la première vente commerciale de son système de diagnostic pour animaux de compagnie Truforma.

Maintenant, ce sont de bonnes nouvelles. Enfin, l’entreprise commencera à avoir des revenus à enregistrer. Mais, à l’inverse, que se passe-t-il si l’entreprise a fixé des attentes trop élevées?

Si nous essayons de faire un modèle financier et de documenter des scénarios de ventes, de cash-flow libre et de rentabilité – plus la part de marché que Zomedica aura dans trois à cinq ans – alors nous avons deux options. Nous pouvons soit être optimistes et saisir des attentes pour justifier la valorisation actuelle, soit être prudents et nous concentrer sur le scénario de base ou même sur le pire des cas.

À l’heure actuelle, je choisis cette deuxième option, simplement parce qu’acheter des actions ZOM aujourd’hui reviendrait à investir dans l’obscurité. Sans aucune tendance pour les indicateurs financiers clés, créer un modèle de prévision financière revient à lancer une fléchette sur un rouet. L’endroit où cela aboutit dépend beaucoup de la chance. Ce n’est pas un investissement judicieux – c’est de la spéculation.

À mon avis, il n’y a pas beaucoup de raisons de se pencher davantage sur les finances ici. Zomedica peut-il devenir un leader sur son marché? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c’est que l’évaluation actuelle est injustifiée et trop coûteuse.

Jusqu’à ce que Zomedica me montre l’argent, je prévois de rester à l’écart. Et peut-être que c’est possible avec Truforma. Mais jusque-là, le cours de l’action est trop élevé sur les ventes qui viennent de commencer.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA, ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.