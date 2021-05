ZOM Stock: Après un hiver féroce, c’est le retour aux affaires

Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) est l’une des histoires boursières les plus étranges de 2021. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, Zomedica était une action obscure. La société développe une plate-forme de diagnostic pour les animaux de compagnie, mais n’a pour l’instant obtenu que peu de succès commercial. Cependant, en quelques semaines à peine, l’action ZOM a explosé, devenant un favori du trading.

Qu’y avait-il derrière la poussée de Zomedica? Certaines personnes ont crédité la confusion parmi les commerçants pensant que ZOM était le symbole pour Zoom vidéo (NASDAQ:ZM). Une apparition vidéo de la star des médias sociaux Carole Baskin parlant de ZOM stock a certainement aidé les choses aussi. Et, grâce à un intérêt court élevé, Zomedica a été pris dans la frénésie de la compression courte en janvier.

Dans l’ensemble, l’action ZOM est passée de 10 cents par action en novembre à un sommet de 3 $ cette année. Maintenant, cependant, Zomedica a du mal à maintenir la barre des 1 $. Les commerçants se sont tournés particulièrement dur vers le nom le mois dernier; L’action ZOM a perdu plus de 30% de sa valeur en avril. Alors Zomedica était-il juste une mode à court terme, ou y a-t-il encore de l’espoir pour l’action ZOM?

Statut de Zomedica avant le lancement du produit

Il y a quelques mois, Zomedica a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020. Pour l’année, Zomedica a perdu 16,9 millions de dollars, soit 5 cents par action. Cela a été amélioré par rapport à la perte de 19,8 millions de dollars en 2019. Il est agréable de voir que l’entreprise exerce un contrôle solide sur ses coûts opérationnels.

La société a quitté 2020 avec 62 millions de dollars de liquidités. Cela seul donnerait à l’entreprise plus de trois ans de piste au taux de combustion de 2020. Cela signifie que l’entreprise devrait être bien financée dans un avenir prévisible. Et avec le cours de l’action en forte hausse en 2021, Zomedica devrait être en mesure de lever plus de fonds si nécessaire. On peut supposer que les frais généraux de l’entreprise augmenteront considérablement à mesure qu’elle lancera son produit et embauchera davantage de personnel de vente et d’assistance.

Il y a eu un débat sur la question de savoir si la plate-forme de diagnostic de Zomedica, Truforma, est supérieure à ses rivaux. Ce genre de chose peut être difficile à déterminer en tant qu’investisseur extérieur. Cependant, avec Truforma désormais disponible pour les clients, nous aurons bientôt des données réelles sur le marché pour savoir si les vétérinaires aiment le produit ou non.

La plate-forme de diagnostic est maintenant active

La feuille de route menant au lancement commercial de la société a été perdue dans toute l’excitation suscitée par les fluctuations sauvages du cours des actions de Zomedica. L’automne dernier, Zomedica a présenté un plan pour démarrer les ventes commerciales d’ici ce printemps. En janvier, Zomedica a annoncé que Approvisionnement vétérinaire Miller serait le premier distributeur officiel de Truforma. La société a également fixé au 30 mars la date limite officielle de son lancement commercial.

Zomedica a livré plus tôt que prévu. Le 16 mars, elle a annoncé sa première vente commerciale de Truforma à un client indépendant. Fort de ce succès, en avril, Zomedica a révélé qu’elle créait sa propre force de vente directe pour commercialiser Truforma. Cela semble marquer une transition loin de Miller. Dans tous les cas, Zomedica est toujours en train de prendre des mesures pour que Truforma soit opérationnel à court terme. Dans quelques trimestres, nous verrons si Truforma trouve une adoption commerciale ou non.

Verdict de l’action ZOM

Il y a une grande différence entre les pressions courtes dans quelque chose comme AMC (NYSE:AMC) et Zomedica. AMC est une marque héritée dont les meilleurs jours sont probablement loin derrière et qui lutte maintenant pour survivre. Ainsi, le court resserrement est venu sur le temps emprunté, car la valeur à long terme de cette franchise s’érode. Cependant, Zomedica est potentiellement encore aux premiers stades de sa trajectoire commerciale.

Si la plate-forme de diagnostic de l’entreprise décolle vraiment, toute cette excitation de courte durée ne sera qu’une note de bas de page dans l’histoire de Zomedica. D’une certaine manière, toute la frénésie commerciale n’est qu’une distraction. Ce qui compte vraiment, c’est de savoir si les vétérinaires aiment ou non le produit et si la direction peut tenir la promesse ici. Et franchement, nous n’avons pas beaucoup de nouvelles données sur l’un ou l’autre point depuis janvier.

Si vous avez acheté l’action dans l’espoir d’une compression encore plus importante, vous voudrez peut-être vendre. Il semble clair que les commerçants sont déjà passés à d’autres perspectives. Cependant, si vous avez acheté Zomedica pour l’histoire fondamentale, il n’y a aucune raison de paniquer. La direction a encore une chance de livrer. Les fluctuations quotidiennes du cours des actions n’y font aucune différence.

