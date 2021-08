ZOM Stock doit commencer à produire des résultats tangibles

in

Jusqu’où une petite entreprise de dispositifs médicaux peut-elle aller jusqu’au soutien d’une célébrité ? Les actions de la société de diagnostic vétérinaire Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) a bondi après l’approbation de la célébrité de Tiger King, Carole Baskin. En réponse, les commerçants de mèmes ont proposé une forte augmentation du stock de ZOM. Étant donné que l’intérêt à découvert pour l’action ZOM est élevé, la nouvelle a créé une contraction spectaculaire de la vente.

Zomedica a pu lever une tonne d’argent grâce à cette flambée du cours de ses actions. Cela a donné à l’entreprise une opportunité parfaite pour lancer son premier produit commercial avec une tête pleine de vapeur. L’entreprise lance Truforma, une plateforme de diagnostic, avec laquelle elle espère réinventer le dépistage vétérinaire.

Malheureusement, en raison d’une série d’accidents et d’objectifs qui n’ont pas abouti, Zomedica a gaspillé son élan positif. Aujourd’hui, tant l’environnement général du marché que les fondamentaux de l’entreprise semblent de plus en plus perturbés.

L’enthousiasme des animaux de compagnie s’estompe

Une grande raison de posséder des actions ZOM a été la mégatendance à long terme de la possession d’animaux de compagnie. Les taux de natalité aux États-Unis ont été en baisse constante au cours des dernières décennies. Pourtant, les gens veulent toujours avoir un sentiment de camaraderie malgré le fait d’avoir moins d’enfants.

En conséquence, les Américains ont de plus en plus adopté des animaux de compagnie pour profiter d’une sorte d’expérience nourricière et éviter d’avoir un nid vide.

Cette tendance a atteint l’hyper-vitesse au plus fort de la pandémie. Incapables de socialiser loin de chez eux, les Américains ont adopté des chats et des chiens à un rythme sans précédent. Sans surprise, les investisseurs se sont tournés vers les actions des entreprises impliquées dans la possession d’animaux de compagnie.

La situation a cependant changé cette année. Maintenant que l’économie rouvre, les Américains ont pu reprendre leurs activités normales. En conséquence, certains consommateurs accordent une moindre priorité à leurs animaux de compagnie. Dans certains cas, les gens renvoient même les animaux de compagnie qu’ils ont adoptés dans des refuges.

Les investisseurs ont remarqué cette tendance, car les actions de moelleux (NYSE :CHWY), Barkbox (NYSE :ABOYER), et d’autres détaillants de produits pour animaux de compagnie se sont effondrés au cours des derniers mois.

Il n’est pas juste de blâmer toute la faiblesse de Zomedica sur cette tendance générale, car la société a eu ses propres problèmes opérationnels. Cependant, une partie de la vente des actions ZOM est due à l’enthousiasme décroissant pour les animaux de compagnie.

Une fois la pandémie derrière nous, cependant, attendez-vous à ce que le sentiment envers les stocks de propriétaires d’animaux de compagnie revienne à la normale, stimulant ainsi l’industrie.

Les douleurs de croissance de Zomedica

Zomedica a lancé sa plateforme de diagnostic, Truforma, plus tôt cette année. Les vétérinaires n’ont pas adopté le produit rapidement, car Zomedica n’a généré que 15 000 $ de revenus au cours de chacun des deux derniers trimestres terminés. C’est une somme terriblement faible pour une entreprise qui était censée augmenter ses ventes commerciales maintenant.

Une variété de facteurs ont causé la faiblesse des ventes. D’une part, Zomedica prévoyait de commercialiser son produit lui-même. Ensuite, il a décidé de le faire vendre par un distributeur. Cet accord de distribution n’a pas fonctionné aussi bien que l’entreprise l’avait espéré.

Il y a aussi une pénurie d’ingrédients clés utilisés pour fabriquer le produit. Selon la société, elle « estime que l’acceptation par le marché de TRUFORMA® a été affectée par les retards dans le développement de nos tests fT4 et ACTH par notre partenaire de développement ». Zomedica ne s’attend pas à ce que les tests ACTH soient largement disponibles avant la fin de 2021.

Un autre problème est le roulement de la direction. En mai, le médecin-chef (CMO) de l’entreprise, le Dr Stephanie Morley, a annoncé qu’elle quittait l’entreprise. Et son PDG prendra sa retraite. Pour une entreprise qui peine encore à s’établir, faire partir deux cadres supérieurs en même temps n’est pas très beau.

Le verdict sur ZOM Stock

Une partie de l’attrait de Zomedica était qu’il semblait avoir une voie claire vers le succès commercial. Mais cette voie a disparu en 2021. Il est compréhensible qu’une petite entreprise travaillant sur son premier lancement de produit rencontre des problèmes.

Pourtant, les investisseurs commencent à juste titre à s’inquiéter du nombre de revers subis par l’entreprise à ce stade. Il n’est pas difficile de pardonner à une entreprise certains retards de lancement de produits. Mais lorsque les cadres supérieurs commencent à quitter les lieux, la situation devient plus gênante.

En termes simples, Zomedica a à peine généré des revenus commerciaux pour le moment. Il faut vraiment changer cette situation avant que la plupart des investisseurs se sentent à nouveau à l’aise avec les actions ZOM.

