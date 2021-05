ZOM Stock est un autre jeu Reddit hyped-up qui ne peut pas échapper à la réalité

Dans un marché plus normal, l’histoire de Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) peut vraiment se démarquer.

Pour comprendre pourquoi, faisons un bref récapitulatif. À la fin du troisième trimestre de l’année dernière, les actions de ZOM s’échangeaient à 7 cents. En raison d’un nombre élevé d’actions, la société avait encore une capitalisation boursière d’environ 40 millions de dollars. Mais peu d’investisseurs y prêtaient attention. Le volume en octobre, par exemple, était en moyenne d’environ 1 million de dollars par jour.

Un peu plus de 7 mois plus tard, le volume quotidien moyen de Zomedica sur 3 mois se situe dans une fourchette 100 fois plus élevée. L’action faisait partie d’un énorme rallye alimenté par Reddit qui l’a fait passer de 7 cents à près de 3 $. Cela comprenait un mouvement de 3 jours à 233% alimenté par l’approbation par la «star» d’un documentaire populaire – une approbation qui a coûté 299 $ sur le Camée Plate-forme.

Nous avons eu, et avons encore, des prédictions d’une «compression courte» massive malgré le fait que l’intérêt à court terme reste en sourdine. (Il ne représente que 7% du flottant au moment de la rédaction de cet article.) Nous avons eu des prédictions selon lesquelles Zomedica allait révolutionner la santé animale, malgré le fait que la société cible, de son propre aveu, un marché assez étroit.

Malgré cet optimisme, l’action ZOM est à 70% de ses sommets. Il est toujours en hausse de 1 100% depuis la fin octobre.

Cela fait 7 mois de dingue. Sans une blague crypto-monnaie qui monte en flèche, ou les actions d’un détaillant de jeux vidéo deviennent littéralement des nouvelles nationales, l’action ZOM pourrait être l’un des investissements les plus étranges de 2021.

Au lieu de cela, il est simplement surévalué.

Le cas pour ZOM Stock

Presque toutes les pièces de Reddit ont une sorte de cas de taureau sous-jacent. Les négociants de ces actions n’enchérissent pas sur les sociétés écrans ou les escroqueries.

Zomedica n’est pas une exception. Il y a une histoire potentiellement intéressante ici. La société développe sa plate-forme Truforma, qui vise à intégrer des tests de diagnostic en interne pour les pratiques vétérinaires.

La commercialisation a commencé à la mi-mars (elle était légèrement en avance sur le calendrier) lorsque Zomedica a fait sa première vente de Truforma à une clinique de New York.

Truforma commence avec seulement quelques tests pour les troubles surrénaliens et thyroïdiens. Au fil du temps, l’entreprise espère se développer. S’il peut le faire, il peut prendre des parts de marché aux entreprises de laboratoire – et aider les animaux de compagnie et leurs soignants dans le processus.

Problèmes Reddit

Voilà la bonne nouvelle. Mais l’action ZOM partage également un certain nombre d’attributs communs parmi les actions Reddit qui ont entraîné des baisses à partir des sommets de fin janvier et / ou de début février.

Le premier est une insistance bizarre sur le fait qu’une «courte pression» est en route. Il convient de rappeler que les pressions courtes réelles sont assez rares. Pour un stock comme ZOM, avec un intérêt court minimal et un volume important, ils sont presque impossibles. La plupart des «short squeezes» qui auraient été à l’origine des gains de fin janvier étaient en fait motivés par la couverture d’options ou, plus simplement, par le simple fait qu’une vague d’achat était en cours.

Cela mis à part, les investisseurs doivent se rappeler ce qu’est réellement une «compression». C’est un achat forcé à un prix insoutenable. C’est le contraire d’un cas à long terme.

Le deuxième problème est tout simplement d’ignorer l’évaluation. Zomedica a des promesses, oui. Mais, grâce au rallye et aux ventes d’actions cette année, sa capitalisation boursière s’élève désormais à 760 millions de dollars. C’est environ 19 fois ce qu’il en était il y a plus de 6 mois, lorsque l’objectif de commercialisation de Truforma a été annoncé pour la première fois.

Le diable est dans les détails

Le troisième problème qui embourbe le dossier de ZOM est que les investisseurs ignorent les détails. Sa valorisation ne semble peut-être pas si élevée. Mais les données citées par Zomedica lui-même affirment que l’ensemble du marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie ne vaudra que 2,8 milliards de dollars en 2024.

Zomedica a besoin d’une part substantielle simplement pour soutenir cette capitalisation boursière de 760 millions de dollars. Ses bénéfices seront inférieurs à ce que certains investisseurs pourraient penser étant donné que la technologie de Truforma est concédée sous licence par des tiers.

Cela peut ne pas sembler le cas, compte tenu du recul depuis fin janvier, mais l’action ZOM évalue déjà énormément de succès. Et, bien sûr, ce succès n’arrivera pas de sitôt.

Encore une fois, la société n’a des tests que pour deux conditions. Il faudra du temps pour faire le levage nécessaire pour agrandir la plate-forme – si ce plan fonctionne même.

C’est toujours un gros si. À notre connaissance, Zomedica a reçu exactement une commande pour Truforma.

Nul doute que d’autres suivront. Mais c’est loin d’ici le succès. Et c’est un chemin beaucoup plus long à 760 millions de dollars. Je suis sceptique quant au fait que le marché aura autant de patience.

