ZOM Stock: il y a une raison pour laquelle Zomedica gagne 71 millions de dollars aujourd’hui

Compte tenu de la dernière année et demie, il est compréhensible qu’une grande partie de l’attention des biotechnologies ait été accaparée par les fabricants de vaccins. Les investisseurs recherchent les acteurs pharmaceutiques les plus aptes à fournir un produit dans la lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus. Ce qui est passé au second plan depuis lors, c’est l’industrie de la santé animale. Zomédica (NYSE :ZOM) remet la médecine vétérinaire sur le devant de la scène avec sa dernière acquisition. L’action ZOM profite de la hausse.

Source : didesign021 / Shutterstock.com

Zomedica est une société de médecine vétérinaire basée dans le Michigan, fondée il y a à peine huit ans. La société met l’accent sur le diagnostic, aidant les vétérinaires à diagnostiquer plus facilement et de manière moins invasive les patients animaux. Son produit phare est Truforma, une machine de diagnostic qui aide les vétérinaires à diagnostiquer un certain nombre de maladies félines et canines.

Le stock de ZOM explose avec l’acquisition de PulseVet

L’action ZOM fait des vagues à Wall Street aujourd’hui. Cela est dû en grande partie à son acquisition de PulseVet, un autre fabricant de technologie vétérinaire. La société a annoncé l’acquisition ce matin dans un communiqué de presse, fournissant quelques détails sur la transaction. L’acquisition est entièrement en espèces d’une valeur de près de 71 millions de dollars. On ne sait pas grand-chose sur les détails de l’accord en dehors de cela.

Ce que nous savons, cependant, c’est qu’il s’agit d’un grand pas pour Zomedica dans l’avancement de son modèle commercial. Le PDG, Robert Cohen, a déclaré que l’accord accomplissait l’objectif de l’entreprise de “compléter notre plate-forme de produits Truforma”.

L’accord le fait en plaçant la technologie «trode» de PulseVet sous l’égide de Zomedica. Le X-Trode, le plus récent produit de PulseVet, est très prometteur en tant que méthode de thérapie par ondes de choc pour les animaux domestiques et les animaux de ferme. De plus, les trodes sont jetables et prêtes à l’emploi sans sédation. Selon le communiqué de presse, la société a déjà utilisé les appareils dans 1 500 cliniques vétérinaires dans le monde.

Cette transaction contribuera grandement à étoffer la liste de technologies de Zomedica prêtes à être déployées auprès de clients du monde entier. Les investisseurs sont bien évidemment d’accord, à en juger par l’évolution de l’action ZOM ce matin. Le titre est en hausse de près de 13% sur l’annonce. De plus, plus de 62 millions d’actions de ZOM s’échangent déjà contre un volume moyen quotidien de seulement 27 millions.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.