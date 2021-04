ZOM Stock: Pourquoi Zomedica est un excellent jeu spéculatif en ce moment

Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) reste un pari spéculatif sur un secteur émergent du diagnostic des soins pour animaux de compagnie.

Source: didesign021 / Shutterstock.com

La société a commencé à commercialiser sa plate-forme Truforma pour le diagnostic vétérinaire. Les investisseurs qui jugent l’entreprise en fonction de la baisse du cours de ses actions au cours des derniers mois peuvent manquer la vue d’ensemble ici.

Il existe une opportunité d’acquérir des actions qui ont le potentiel d’augmenter considérablement en tant que proposition d’achat et de conservation.

Le stock de ZOM augmentera si l’entreprise fait deux choses: elle doit convaincre les cliniques vétérinaires de l’utilité de sa plate-forme Truforma et développer son équipe de vente directe pour ce faire.

Stock ZOM et problème de jeunesse

Zomedica est une société de santé animale qui n’a commencé que récemment à vendre sa plate-forme de diagnostic vétérinaire au point de service, Truforma.

La plate-forme est utilisée pour diagnostiquer les problèmes surrénaliens et thyroïdiens félins et canins. Cependant, la société prévoit d’élargir sa série de tests pour inclure d’autres domaines de diagnostic. L’attrait de la plate-forme est qu’elle réduit le temps nécessaire pour effectuer un diagnostic.

Le potentiel de la plateforme Truforma est évident.

Mais c’est aussi très nouveau, et Zomedica n’est pas une entreprise sans problèmes. De plus, le déploiement par Zomedica de sa plate-forme Truforma a été cahoteux.

Tout investisseur potentiel doit d’abord se rendre compte que Truforma est un tout nouveau produit. Sa première vente commerciale a eu lieu le 16 mars. À cette époque, Zomedica comptait sur Miller Veterinary Supply, le plus ancien distributeur américain de fournitures vétérinaires, pour vendre ses produits. Sur la base de la nouvelle que la première vente de Truforma a eu lieu le 16 mars, les marchés ont peut-être supposé que la société était sur le bon pied pour sortir des portes.

Turbulence des ventes

Cependant, moins d’un mois plus tard, le 15 avril, Zomedica a annoncé qu’elle passait d’un modèle de vente basé sur un distributeur à un modèle de vente directe.

Nous ne pouvons pas confondre corrélation et causalité, mais il convient de noter que le stock de ZOM a plus que diminué de moitié au cours de la même période. En tout cas, le déménagement est intéressant.

Comme l’a noté le PDG de Zomedica, Robert Cohen, dans le communiqué de presse:

«Bien que cet effort puisse ralentir les ventes initiales de TRUFORMA, nous avons pris cette mesure maintenant pour éviter toute perturbation à nos clients et pour fournir une base plus solide sur laquelle bâtir le marketing et les ventes de TRUFORMA et de tout futur produit développé ou acquis par Zomedica. . »

Nous pouvons également supposer que la décision de faire le saut dans le modèle de vente directe a été défendue par le directeur commercial Brük Herbst. Herbst est l’ancien responsable des ventes et du marketing chez Laboratoires IDEXX (NASDAQ:IDXX), une entreprise de produits vétérinaires beaucoup plus importante.

Il a dit que la valeur d’une organisation de vente directe était évidente dans son ancien rôle. Herbst prévoit que ce changement améliorera considérablement les perspectives à plus long terme de Zomedica de vendre sur le marché vétérinaire.

Il est très difficile d’argumenter avec la logique là-bas. Une force de vente interne est beaucoup plus incitée à déplacer la plate-forme Truforma.

L’opportunité est là

Le changement rend l’action ZOM fondamentalement différente. Les marchés ont peut-être supposé il y a un mois que Zomedica pourrait entrer en scène et vendre sa plate-forme rapidement et établir son nom rapidement. Avec cette nouvelle, il est devenu évident que Zomedica est un investissement à plus long terme.

Les actions de ZOM pourraient être achetées pour environ 1 $ le 29 avril.

Oui, l’entreprise a perdu 19,8 millions de dollars en 2019 et 16,9 millions de dollars supplémentaires en 2020. Cependant, il s’agissait des étapes de pré-revenus de l’entreprise. Il n’avait pas de plate-forme Truforma commercialement viable à ce moment-là.

La société a prouvé la viabilité commerciale de Truforma avec une croissance des ventes initiale au cours du mois dernier. Bien sûr, il a dû réorganiser son modèle de vente, mais à plus long terme, ce sera une force.

Il y a beaucoup de risques dans les actions ZOM. Mais à environ 1 $, il y a un argument parfaitement raisonnable selon lequel ramasser quelques centaines ou milliers d’actions pourrait être très rentable.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer