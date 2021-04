ZOM Stock présente une excellente opportunité sur ce dernier retrait

Investisseurs dans les tests vétérinaires et la société pharmaceutique Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) ont eu leur part de hauts et de bas cette année. Pour les traders à la recherche d’une action rapide, l’action ZOM ne les a pas déçus en 2021 jusqu’à présent.

Bien sûr, vous pouvez échanger l’action si vous avez un timing de marché agile. Mais que se passe-t-il si vous êtes à la recherche d’une solide position d’achat et de conservation?

Si tel est le cas, vous voudrez en savoir plus sur le produit phare de Zomedica et le jalon récemment annoncé qui y est lié.

Nous allons certainement approfondir ces sujets, ainsi que le potentiel de croissance du marché plus large des diagnostics pour animaux de compagnie. Cependant, tout d’abord, il est impératif que nous examinions l’évolution récente des prix des actions Zomedia.

Un regard plus attentif sur ZOM Stock

Un bref coup d’œil à ZOM révèle que ce n’est pas un investissement pour les âmes sensibles. Celui-ci est volatil, il n’est donc pas approprié pour les grandes positions.

À la fin de 2020, les actions se négociaient à environ 23 cents chacune. Pourtant, le 12 janvier, le titre avait grimpé à 1,30 $. Et ce n’est même pas la fin de la course de taureaux.

Les acheteurs d’actions de ZOM ont pris une pause pendant plusieurs semaines, mais ont ensuite catapulté le prix de l’action à 2,91 $ le 8 février. Cela a marqué le plus haut de l’action en 52 semaines.

Si vous êtes préoccupé par l’achat de l’action à son prix maximal, ne vous inquiétez pas. Les actions ont reculé depuis début février et s’échangent aujourd’hui autour de 1,50 $.

Ainsi, vous pourrez peut-être acheter des actions ZOM à un prix avantageux. Il convient également de noter que le bénéfice par action de la société sur une période de 12 mois est de -5 cents.

Espérons que Zomedica pourra amener ce nombre en territoire positif dans un proche avenir.

Vaste opportunité de marché

Vous n’avez peut-être jamais pensé à investir dans le marché des diagnostics pour animaux de compagnie. J’admets que ce n’est pas exactement le sujet le plus discuté dans les médias financiers.

Cependant, après avoir examiné certaines des données, vous pourriez être persuadé de prendre une petite position sur ce marché et, par conséquent, dans l’action ZOM.

Zomedica a proposé une thèse de taureau convaincante pour le marché des diagnostics pour animaux de compagnie sous la forme 10-K de la Securities and Exchange Commission (SEC) de la société.

Voici les statistiques pertinentes, gracieuseté de Zomedia:

67% des ménages (près de 85 millions de foyers) aux États-Unis ont au moins un animal de compagnie. La durée de vie moyenne des chiens est passée à 15,4 ans et les animaux de compagnie vivent généralement plus longtemps. 93% des ménages propriétaires de chiens visitent le vétérinaire chaque année. On estime que les consommateurs américains auraient dépensé 99 milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie en 2020. Le marché du diagnostic des animaux de compagnie devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d’ici 2024, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8% de 2019 à 2024. En En outre, le marché mondial de l’immunodiagnostic vétérinaire devrait se développer à un TCAC de 9,6% et atteindre 2,1 milliards de dollars d’ici 2022.

Une étape majeure

À présent, vous devez être convaincu que le marché adressable de Zomedica est vaste et mérite d’être poursuivi, mais sans un lancement de produit important, il serait extrêmement difficile pour Zomedica de tirer parti de cette opportunité.

Heureusement, une annonce récente met fin à cette inquiétude. Un communiqué de presse du 16 mars a fièrement révélé la première commercialisation de Truforma.

Louis Navellier et l’équipe de recherche d’InvestorPlace ont fait un excellent travail de synthèse de la plateforme de diagnostic Truforma, conçue pour identifier les problèmes thyroïdiens et surrénaliens chez les chiens et les chats:

«Au lieu d’envoyer un test sanguin à un laboratoire tiers, les vétérinaires et les techniciens peuvent utiliser le produit pour effectuer eux-mêmes les tests … Cela rend le processus de diagnostic plus rapide et moins coûteux – deux facteurs qui plairont certainement aux propriétaires d’animaux inquiets.»

Dans ce que le PDG de Zomedica, Robert Cohen, a qualifié de «journée mémorable» (et je suis d’accord), la société a enregistré la première vente vétérinaire de Truforma.

La date cible de commercialisation précédemment divulguée de Truforma avait été fixée au 30 mars. Ainsi, la commercialisation semble avancer plus tôt que prévu, ce qui n’est pas du tout une mauvaise chose pour Zomedica.

La ligne de fond

Tout est dans les étapes de bébé – une première vente vétérinaire de Truforma, et plus tard (espérons-le) beaucoup plus de ventes.

Compte tenu de la grande taille du marché des diagnostics pour animaux de compagnie, il n’est pas difficile d’envisager que Zomedica atteigne beaucoup plus de jalons en 2021.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.