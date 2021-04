Zomato, Byju’s, Dream11 et d’autres mènent un bond de 85% du financement PE-VC au premier trimestre 2021 alors même que le volume des transactions diminue

Au cours du premier trimestre 2021, 18 investissements en PE au cours du premier trimestre de 2021 valaient 100 millions de dollars ou plus, comparativement à 14 opérations de ce type au cours de la période de l’année précédente. (Image représentative)

Les investissements en capital-investissement et en capital-risque en Inde ont fait un retour en force au cours du premier trimestre 2021 par rapport à la période de l’année précédente et au trimestre précédent (T4 2020). Dirigé par Zomato, Byju’s, Dream11 et des NBFC tels que Dewan Housing Finance et Altico Capital, le trimestre a enregistré 11,85 milliards de dollars, en hausse d’environ 85% par rapport à 6,54 milliards de dollars au premier trimestre 2020, selon les données de Venture Intelligence. Cependant, le volume de transactions ou le nombre de transactions se sont contractés de 21 pour cent à 199 contre 244 au cours de ladite période. De même, la valeur de la transaction était supérieure de 58% au premier trimestre 2021 par rapport à 7,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020, tandis que le volume des transactions était en baisse de 19% par rapport à 237 au trimestre précédent.

L’appétit des investisseurs à soutenir les startups technologiques de haute envergure s’est accéléré au premier trimestre 2021 grâce à 400 millions de dollars et plus d’investissements attirés par Zomato, Byju’s et Dream11. Alors que Zomato avait levé 500 millions de dollars, Byju’s et Dream11 ont obtenu respectivement 460 millions de dollars et 400 millions de dollars, selon les données. De plus, 18 investissements de private equity au cours du trimestre valaient 100 millions de dollars ou plus, comparativement à 14 opérations de ce type au cours de la même période de l’année précédente.

«La liquidité mondiale est la principale raison d’un flux important de transactions. De plus, tout ce phénomène SPAC est également fonction de cette liquidité et tout cela provient principalement des États-Unis. Tant que cela se poursuivra, le flux de transaction serait fort. Si quelque chose de négatif se produit aux États-Unis et que ce marché privé est également affecté, cela arrivera très rapidement en Inde car contrairement à ce qui était auparavant, il n’y a pas de contrepoids aux investisseurs chinois. Donc, si les États-Unis éternuent, nous attraperons un rhume », a déclaré Arun Natarajan, fondateur de Venture Intelligence à Financial Express Online.

Lisez aussi: L’économie des petits boulots de l’Inde comprenant Zomato, Swiggy, Ola, Dunzo, d’autres pourraient servir 90 millions d’emplois, ajouter 1,25% au PIB

Les principaux investissements au cours du premier trimestre 2021 comprenaient deux transactions d’actifs en difficulté dans le secteur financier, premièrement, le rachat de 5,2 milliards de dollars de Dewan Housing Finance ou DHFL par Piramal Enterprises, et deuxièmement, le rachat de 380 millions de dollars d’Altico Capital, basé à Hong Kong, par Ares SSG . Les principaux secteurs en termes d’investissements attirés au cours du trimestre ont été BFSI avec plus de 6 milliards de dollars, IT & ITeS avec 4 milliards de dollars, 486 milliards de dollars dans l’éducation, 390 milliards de dollars dans les soins de santé et les sciences de la vie et 348 milliards de dollars dans le transport et la logistique. En outre, il y a eu huit introductions en bourse nationales de sociétés soutenues par PE-VC, notamment Nazara Technologies, Craftsman Automation, Indigo Paints, etc., ainsi que la fusion de Renew Power, soutenue par le groupe Goldman Sachs, avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) cotée au Nasdaq. RMG Acquisition Corporation II (RMG II) a maintenu l’activité de sortie en vie au cours du trimestre.

