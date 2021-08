Zomato, Coal India, Reliance Infrastructure, Jindal Steel and Power, parmi les actions à surveiller aujourd’hui

Nifty et Sensex ont atteint de nouveaux sommets historiques hier, tandis que les indices midcap et smallcap sur NSE étaient en baisse de 2% ou plus. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux continuent d’augmenter tandis que les marchés plus larges connaissent une correction. Nifty et Sensex ont atteint de nouveaux sommets historiques hier, tandis que les indices midcap et smallcap sur NSE étaient en baisse de 2% ou plus. Sur les graphiques, Nifty a formé une petite bougie positive avec une ombre supérieure et inférieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Techniquement, cette action signale la formation d’un motif de bougie de type vague élevée. Normalement, une telle formation de vagues élevées après une montée ou une baisse raisonnable agit plus souvent comme un renversement. Mais, ayant formé ce modèle au milieu d’un mouvement latéral de portée, la valeur prédictive significative est exclue », a-t-il ajouté.

Zomato : La société de technologie alimentaire nouvellement cotée pourrait être sous le scanner aujourd’hui après avoir publié ses résultats trimestriels pour la première fois après sa cotation en bourse. Zomato a signalé une perte nette de Rs 356 crore au premier trimestre de l’exercice, contre Rs 99,8 crore au cours de la même période l’année dernière. Les revenus d’exploitation de la plate-forme de livraison dood ont augmenté pour atteindre 844,4 crores de roupies sur une base consolidée.

L’acier et la puissance de Jindal: Jindal Steel and Power (JSPL) a annoncé mardi une augmentation de près de dix fois de son bénéfice net consolidé à Rs 2.516 crore pour le trimestre avril-juin. Les revenus nets consolidés se sont élevés à 10 610 crores de roupies, en hausse de 63% d’une année sur l’autre.

Infrastructure de dépendance: Reliance Infrastructure a signalé mardi une perte nette de Rs 95,15 crore pour le premier trimestre de l’année. Son revenu total consolidé au cours du trimestre sous revue s’est élevé à Rs 4 623 crore contre Rs 3 787 crore au cours de la même période il y a un an.

Bijoutiers Kalyan: Kalyan Jewelers a signalé mardi une perte consolidée de Rs 51 crore pour le trimestre avril-juin de l’exercice en cours par rapport à une perte consolidée de Rs 86 crore au cours de la période comparable de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 109% au T1FY22 par rapport au T1FY21, principalement grâce à une solide dynamique des ventes dans les magasins avant et après les fermetures au cours du trimestre, ainsi qu’à une base faible au cours du dernier exercice.

Charbon de l’Inde : La société PSU a fait état d’un bond de 52% de son bénéfice net consolidé pour le premier trimestre de l’exercice en cours, à 3 174,14 crores de Rs. Le bénéfice net de Coal India au cours du premier trimestre du dernier exercice était de 2 077,51 crores de roupies, principalement touché par la baisse de la demande du secteur de l’électricité à la suite de Covid-19.

FPI Brookfield : Le Real Estate Trust a signalé une augmentation des locations de location à Rs 1,6 milliard, soit une augmentation de 7,3% en glissement annuel. Brookfield a généré un NDCF de Rs 1,9 milliard ou Rs 6,42 par unité. Brookfield a réussi à recueillir 99 % des locations contractées, tout en renouvelant 169 000 pieds carrés au cours du trimestre.

Résultats aujourd’hui : Aster DM Healthcare, Bata India, Cadila Healthcare, CESC, Cumins India, Endurance Technologies, Lemon Tree Hotels, New India Assurance et Pidilite Industries annonceront aujourd’hui leurs résultats trimestriels.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.