Zomato et Swiggy observent les complexités de la TPS à partir du 1er janvier

Selon cette circulaire, la facturation de la prestation ci-dessus a été confiée aux ECO.

Les opérateurs de commerce électronique (ECO) tels que Zomato et Swiggy, qui seront redevables de la taxe sur les produits et services de 5 % sur les services de restauration fournis par leur intermédiaire à partir du 1er janvier, se lancent la lourde tâche de changer leur logiciel en moins de deux semaines, car la responsabilité de la facturation est également passée des restaurants à eux.

En septembre 2021, il a été annoncé que les OCE seraient assujettis à l’impôt pour les services de restauration fournis par leur intermédiaire. Cependant, les aspects procéduraux tels que la facturation et d’autres conformités n’ont été clarifiés que par une circulaire émise par le département des recettes le 17 décembre. Selon cette circulaire, la facturation du service ci-dessus a été confiée aux OCE.

Étant donné que cela ne donne aux ECO que deux semaines pour mettre en œuvre la même chose à partir du 1er janvier 2022, une prolongation devrait leur être accordée pour mettre en œuvre les changements appropriés dans leur logiciel de facturation, a déclaré Anita Rastogi, associée, Price Waterhouse & Co. Classification de chaque restaurant élément et apporter les modifications nécessaires au logiciel est une tâche énorme, a-t-elle déclaré.

La conformité présente également d’autres complexités. Grâce à ces applications, les restaurants fournissent non seulement des services de restauration, mais également des biens. Par exemple, les gens achètent de la pizza et du coca dans leurs commandes combinées. Pizza est un service de restauration sur lequel ces applications paieront 5% de TPS et se conformeront à la norme de 1% de taxe perçue à la source (TCS) sur le coca. Le coca attire 28 % de TPS et est payé par le restaurant. Ces deux articles dans la même commande nécessiteront deux factures, une par l’application sur Pizza et sur Coke par le restaurant, ce qui aurait pu être évité en augmentant le taux du TCS à 5%.

« Compte tenu de ce qui précède, si le gouvernement pouvait préciser qu’ECO n’est responsable que du paiement de la taxe et que les restaurants peuvent continuer à facturer comme ils le font actuellement, cela faciliterait le respect de ce qui précède. Cela remplirait également l’objectif du gouvernement qui est que les CEO s’acquittent de l’obligation fiscale ci-dessus », a déclaré Rastogi.

La décision du Conseil de la TPS d’intégrer les applications de livraison de nourriture dans le cadre des services de restauration et de les rendre assujettis au paiement de la taxe vise à transférer la responsabilité des restaurants aux applications afin de rendre la conformité plus large et plus facile, même si cette décision augmentera probablement légèrement l’incidence fiscale. sur les petits restaurants par ailleurs exonérés de TPS (chiffre d’affaires annuel inférieur à Rs 20 lakh).

Selon la foire aux questions (FAQ) publiée par le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC), ECO paierait l’intégralité de la TPS pour le service de restauration en espèces sans aucun crédit de taxe sur les intrants (ITC).

Dans ce qui pourrait apporter un certain soulagement, le CBIC a précisé que les applications de livraison de nourriture en ligne continueraient de réclamer des CTI comme auparavant pour les impôts payés sur des dépenses telles que la publicité et les loyers.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.