Zomato lance un grand plan de fusion et d’acquisition pour stimuler la croissance

Par Salman SH

Le géant de la technologie alimentaire Zomato a dévoilé un plan ambitieux d’investissement d’un milliard de dollars en capitaux frais dans des start-ups qui l’aideront à créer des entreprises adjacentes dans des secteurs tels que le commerce hyperlocal, la logistique, les services de point de vente et les flottes de véhicules électriques.

La stratégie reflète les modèles commerciaux des sociétés de portefeuille Internet chinoises telles que Meituan, Alibaba et Tencent, qui se concentrent sur l’acquisition et l’exploitation de plusieurs sociétés, ce qui se traduit par une plus grande fidélisation de la clientèle et des revenus de transaction importants.

Meituan, basé en Chine, qui propose une gamme de produits dans des catégories telles que les voyages, les achats, la réservation de billets, la livraison de nourriture et plusieurs autres produits de consommation en ligne, est actuellement évalué à 220 milliards de dollars après son démarrage en 2011. Il a un taux de transaction moyen. de 28,1 par utilisateur sur une base annuelle. Ceci est possible grâce à sa large base d’investissements stratégiques dans 46 entreprises, dont 4 acquisitions de plusieurs milliards de dollars.

Bien que le modèle ait été largement couronné de succès en Chine où la pénétration du commerce électronique est d’environ 80 %, Zomato doit encore prouver que le même modèle peut avoir un sens économique en Inde où la pénétration du commerce électronique se profile toujours à 4 à 5 % du économie globale du commerce de détail.

Vinay Singh, co-fondateur et partenaire de Fireside Ventures qui investit dans la vente au détail en ligne et les start-ups D2C, a déclaré que la stratégie de fusion et acquisition suivie par Meituan, Alibaba et maintenant Zomato, cherche en grande partie à résoudre le problème de l’acquisition de clients.

« Si vous disposez d’une gamme de produits et de services pouvant être vendus à des clients au sein de la même plate-forme, vous pouvez ainsi réduire les coûts d’acquisition de clients à long terme, car vous n’avez pas besoin de continuer à acquérir des consommateurs en dépensant de l’argent pour annonces sociales et de recherche sur Facebook et Google », a ajouté Singh.

Mais Zomato semble adopter une approche prudente avec ses investissements. Plutôt que d’aller à fond dans l’achat de participations majoritaires et les fusions, il a plutôt fait des acquisitions minoritaires dans des start-ups comme Grofers, Curefit, Shiprocket et Magicpin. Cependant, l’idée est d’acquérir à terme des participations majoritaires et de fusionner les sociétés acquises dans ses opérations.

« Au fur et à mesure que ces entreprises évoluent, nous voudrions être le fournisseur de capitaux supplémentaires pour ces entreprises et consolider notre participation conduisant à une fusion potentielle à un moment donné », a déclaré Zomato dans sa présentation aux investisseurs du T2FY22. Il a notamment identifié le commerce rapide comme un segment important dans lequel investir.

« Au sein de toutes les entreprises que nous regardons aujourd’hui, le commerce rapide (livraison de produits en moins de 30 minutes) apparaît clairement comme l’une des plus prometteuses. Bien que nous ayons décidé de ne pas créer de commerce rapide sur notre plate-forme, nous sommes enthousiasmés par les progrès réalisés par notre société partenaire Grofers dans l’espace de livraison de 10 minutes », a ajouté Zomato.

Les paris sur les fusions et acquisitions de la société pourraient être cruciaux pour sa croissance, étant donné que sa consommation de trésorerie pour le trimestre après la cotation a augmenté de 500 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, parallèlement à des pertes de 424 crores de roupies au cours du même trimestre. La trésorerie nette de Zomato utilisée pour les activités d’exploitation (ou la consommation de trésorerie) au T2FY22 a augmenté à 270,3 crores de Rs, contre seulement 44,3 crores de Rs en consommation de trésorerie trimestrielle signalée au même trimestre de l’année dernière. Mais Zomato pense qu’il peut « emprunter une voie d’investissement » pour créer des entreprises prospères dans des secteurs adjacents et les transformer en leaders du marché, même si certaines fusions et acquisitions ne fonctionnent pas financièrement.

La major de la foodtech a également suggéré de passer à un mode de réduction des coûts à court terme en cédant ou en fermant des entreprises qui ne sont pas « susceptibles de générer une valeur exponentielle pour nos actionnaires à long terme ». Il a déjà quitté la plupart de ses opérations internationales et a récemment fermé ses activités au Liban, bien qu’il continue d’être présent dans le secteur de la restauration sur le marché des Émirats arabes unis. Les experts soulignent cependant qu’à long terme, Zomato pourrait envisager une voie de rentabilité grâce à ses acquisitions, mais avertissent que cela ne devrait pas se faire au détriment de sa propre croissance.

« Investir dans plusieurs entreprises est davantage un jeu à long terme et Zomato est en mesure de sacrifier les objectifs de retour sur investissement à court terme. Même si Zomato est une entité déficitaire, elle est actuellement sur la voie de la rentabilité étant donné qu’elle est déjà un acteur dominant dans le secteur de la livraison de nourriture, mais pas au détriment de l’arrêt de la croissance globale de sa plate-forme », a déclaré Ankur Bansal, co-fondateur. et directeur de la société de dette à risque BlackSoil qui investit dans des start-ups technologiques.

Cependant, ce n’est pas seulement Zomato qui fait grandir les nouvelles fusions et acquisitions. Des start-ups d’un milliard de dollars, dont Dream11, Byju’s et PharmEasy, ont récemment emprunté la voie des fusions et acquisitions pour étendre leur couverture à de nouveaux secteurs en levant de l’argent de la dette ou en se rendant en bourse pour financer des acquisitions.

