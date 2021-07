Zomato lancera une introduction en bourse de Rs 9 375 crore le 14 juillet

in

La société envisage une valorisation post-money de Rs 64 365 crore à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. La fourchette de prix de l’offre a été fixée à Rs 72 à Rs 76 par action. L’offre se clôturera pour la souscription le 16 juillet.

Zomato lancera son offre publique initiale (IPO) de 9 375 crores de roupies le 14 juillet, a confirmé la société jeudi. L’offre comprend une nouvelle émission de 9 000 crores de Rs, soit environ 20 % de plus que l’estimation initiale en raison d’une « forte demande des investisseurs », et une offre de vente de 375 crores de Rs par l’actionnaire actuel Info Edge.

La start-up basée à Gurugram a déclaré qu’elle disposerait d’environ 2 milliards de dollars d’espèces en banque après l’introduction en bourse, ce qui serait le plus important après l’offre de 10 355 crores de Rs par SBI Cards and Payment Services.

« Les pertes dans l’entreprise sont actuellement faibles et nous avons donc une longue piste avec l’argent que nous devons continuer à investir dans l’entreprise que nous construisons – l’essentiel que nous faisons aujourd’hui et les nouveaux domaines que nous pourrions explorer à l’avenir également », a déclaré le directeur financier Akshant Goyal lors d’une conférence de presse virtuelle.

Les pertes globales totales de Zomato se sont réduites à 822,27 crores de Rs sur une base consolidée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, contre 2 362,8 crores de Rs au cours de l’exercice 20, la société ayant réussi à contrôler les coûts. Les dépenses totales ont diminué de près de 48% en glissement annuel pour atteindre 2 608,78 crores de roupies au cours de l’exercice précédent. Les revenus d’exploitation, cependant, ont baissé à 1 993,78 crores de roupies au cours de l’exercice 21, contre 2 604,73 crores de roupies au cours de l’exercice 20, a montré le prospectus sur le hareng rouge de la société déposé auprès de Sebi jeudi.

Bien que Covid-19 ait eu un impact sur les affaires au cours de l’exercice 21, entraînant une baisse de 15,46 % en glissement annuel du GOV (valeur brute des commandes) de livraison de nourriture à 1,29 milliard de dollars, Zomato a déclaré que la reprise avait été rapide et qu’il n’y avait eu aucun impact négatif de la deuxième vague. Dans une présentation, la société a déclaré que le GOV de livraison de nourriture en Inde avait atteint un record de 451 millions de dollars au T4FY21.

« Chaque partie de notre entreprise est en pleine croissance », a déclaré le co-fondateur Gaurav Gupta. Il a déclaré que toutes les villes opérationnelles, y compris celles du niveau IV, affichent une bonne croissance. Étant donné que seulement 8% du total des consommateurs ayant accès à Internet utilisent la livraison de nourriture, il existe une grande marge d’augmentation de l’adoption de la livraison de nourriture.

Goyal a déclaré que la société lancerait bientôt des services d’épicerie sur l’application, sans donner plus de détails. Il a déclaré que la stratégie derrière l’investissement de l’entreprise dans Grofers était d’obtenir une plus grande exposition à l’espace et de construire une stratégie autour de l’activité d’épicerie en ligne.

La société a réitéré que la majeure partie du produit de l’introduction en bourse ira au financement de l’acquisition de nouveaux clients, à l’expansion du réseau de livraison et à la construction de son infrastructure technologique.

