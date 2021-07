Zomato lève Rs 4 200 cr avant l’introduction en bourse de Tiger Global, JP Morgan, Goldman Sachs et d’autres investisseurs clés

in

La société a informé les bourses mardi qu'elle avait alloué 55,21 crores d'actions par le biais de la partie du livre d'ancrage aux investisseurs au prix de Rs 76 par action.

Zomato, le géant de la livraison de nourriture en ligne, a réussi à lever 4 196 crores de roupies sur un total de 186 investisseurs clés juste avant son offre publique initiale (IPO) qui s’ouvre aujourd’hui. Des investisseurs de renom tels que Tiger Global Investment Fund, Blackrock Global Funds, Fidelity Funds, JP Morgan, Morgan Stanley, T. Rowe Price, SBI, Kotak funds, Government of Singapore, Goldman Sachs, ICICI, HDFC et UTI MF ont investi dans le société par l’intermédiaire de la partie investisseur d’ancrage. Zomato prévoit de lever 9 375 crores de roupies lors de l’introduction en bourse (y compris les investissements d’ancrage), comprenant une nouvelle émission et une offre de vente par les investisseurs existants.

La société a informé les bourses qu’elle avait alloué 55,21 crores d’actions par le biais de la partie du livre d’ancrage aux investisseurs au prix de Rs 76 par action. Cela se traduit par 44,7% de la taille totale de l’émission de l’introduction en bourse. New World Fund, Tiger Global Investment Fund, Fidelity Funds, Baillie Gifford Pacific Fund, Morgan Stanley et Canada Pension Plan Investment Board figurent parmi les plus gros investisseurs, détenant chacun plus de 2% du capital de Zomato.

Zomato a alloué 18,4 crores d’actions de la partie d’ancrage aux fonds nationaux, ce qui représente 33% de l’ensemble du portefeuille d’ancrage. SBI Blue Chip Fund, Axis Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life, Kotak Flexicap Fund, Mirae Asset Large Cap Fund et HDFC sont parmi les plus grands investisseurs nationaux à avoir pris une participation dans la société par le biais de la partie du livre d’ancrage.

La grande distribution de nourriture contrôle une part de marché importante sur le marché à deux acteurs. Zomato compte déjà parmi ses investisseurs des investisseurs tels que Jack Ma’s Ant Group et Uber. La société, bien qu’elle ne soit pas encore devenue rentable, devrait susciter un intérêt massif de la part des investisseurs. Les sociétés de courtage telles que Motilal Oswal, Angel Broking et Ventura Securities ont une cote « Subscribe » pour l’introduction en bourse.

Une fois son introduction en bourse réussie, Zomato deviendra la première licorne technologique indienne à être cotée sur le marché boursier national. La société cherche à lever 9 000 crores de roupies grâce à une nouvelle émission d’actions tandis que 375 crores de roupies est une offre de vente par l’investisseur existant, Info Edge. L’introduction en bourse de Zomato a 75 % de la totalité de l’émission réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15 % de la portion est réservée aux investisseurs non institutionnels (NII) et les 10 % restants sont destinés aux investisseurs particuliers.

