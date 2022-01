Zomato, Nykaa, Paytm, Policy Bazaar : ces sociétés Internet nouvellement cotées figurent sur la liste des grandes capitalisations de l’AMFI

Des sociétés Internet telles que Zomato, le propriétaire de Nykaa FSN E-Commerce Venture, le propriétaire de Paytm One97 Communication, le propriétaire de Policybazaar PB Fintech et neuf autres actions ont été promues dans la catégorie des grandes capitalisations à partir des moyennes capitalisations.

Des sociétés Internet telles que Zomato, FSN E-Commerce Venture, propriétaire de Nykaa, One97 Communication, propriétaire de Paytm, PB Fintech, propriétaire de Policybazaar, et neuf autres actions ont été promues dans la catégorie des moyennes et grandes capitalisations, selon le rapport d’Edelweiss. Parmi les autres actions, citons IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation), Mindtree, SRF, Tata Power, Mphasis, Godrej Properties, Macrotech Developers, Bharat Electronics et JSW Energy ont également été reclassées en tant que grandes capitalisations par l’Association des fonds communs de placement en Inde ( Amfi). Celle-ci sera effective de février à juillet 2022.

Le rapport d’Edelweiss Alternative Research a noté 20 actions qui ont été rétrogradées à midcap au lieu de largecap. La liste comprend Bandhan Bank, Bosch, Cholamandalam Invest and Fin, P&G Hygiene & Health Care, Aurobindo Pharma, NMDC, Lupin, Bank of Baroda, Biocon, Colgate-Palmolive India, Punjab National Bank, Honeywell Automation India, Yes Bank, Star Health et Allied Insurance, Clean Science and Technology, Nuvoco Vistas Corp, Aditya Birla Sun Life AMC, GR Infraprojects, Aptus Value Housing Finance India et Devyani International.

Alors que des actions telles que Gujarat Fluorochemicals, Happiest Minds Technologies, Central Bank of India, Indian Energy Exchange, National Aluminium Co, Trident, Prestige Estates Projects, Grindwell Norton et CG Power and Industrial Solutions ont été promues dans la catégorie moyenne capitalisation à partir de la catégorie petite capitalisation.

La société de courtage a également déclassé 20 actions à petite capitalisation par rapport à la catégorie moyenne capitalisation. Les actions comprennent The Phoenix Mills, Alembic Pharma, Manappuram Finance, Glenmark Pharmaceuticals, Exide Industries, Blue Dart Express, Wabco India, Apollo Tyres, Zydus Wellness, Bank of Maharashtra, Castrol India, Affle India, Suven Pharma, Indigo Paints, City Union Bank, RBL Bank, Vaibhav Global, Jubilant Pharmova, Dhani Services et Amara Raja Batteries.

Edelweiss Alternative Research a également noté que 32 actions nouvellement cotées étaient également incluses dans la catégorie des petites capitalisations, qui comprend Sapphire Foods, Go Fashion, Ami Organics, RateGain Travel Tech, Supriya Lifescience, Metro Brands, Chemplast Sanmar, CE Info Systems, Glenmark Life Science, MedPlus Health Services, Latent View Analytics, India Pesticides, CMS Info Systems, Fino Payments Bank, Rolex Rings, Paras Defence and Space Technologies, Anand Rathi Wealth et Shriram Properties, entre autres.

