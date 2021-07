Zomato offre jusqu’à 60% de réduction pour tout le mois au milieu d’allégations de pratiques anticoncurrentielles

in

Sous le nom de « No Cooking July », la société de livraison de nourriture a déployé de nombreuses options de réduction pour ce mois-ci.

Zomato célèbre son mois d’anniversaire en offrant jusqu’à 60% de réduction aux personnes qui commandent de la nourriture depuis l’application. Sous le nom de « No Cooking July », la société de livraison de nourriture a déployé de nombreuses options de remise pour ce mois-ci et cette décision intervient au milieu d’allégations portées contre la société pour des prix anticoncurrentiels. Dans un e-mail partagé par la société à tous ses utilisateurs, Zomato a informé de 60% de remises sur certains points de vente. Il existe également d’autres remises allant de 10 à 50 % applicables jusqu’au 31 juillet 2021.

Aujourd’hui, la National Restaurants Association of India (NRAI) a interpellé lundi la Commission indienne de la concurrence (CCI) en alléguant que des agrégateurs de produits alimentaires comme Zomato et Swiggy avaient facturé des « commissions exorbitantes » aux restaurants, violant ainsi les lois. La NRAI a publié une déclaration disant que depuis la pandémie, l’ampleur des pratiques anticoncurrentielles a augmenté de la part des agrégateurs de produits alimentaires. «Malgré de nombreuses discussions avec eux, ces plateformes de marché financées en profondeur ne souhaitent pas apaiser les inquiétudes des restaurants. En fait, pendant la pandémie, en raison de conditions onéreuses imposées, beaucoup de nos partenaires ont dû fermer boutique », a déclaré la NRAI dans un communiqué.

Concernant les remises actuelles offertes par Zomato, Anurag Katriar, président de la NRAI, a déclaré à Financial Express Online que « les remises sont entièrement financées par les restaurants et Zomato ne débourse aucune somme pour ces remises. Seuls les restaurants avec un AOV très élevé (plus de Rs 1200) peuvent peut-être absorber ce coût, mais étant donné que l’AOV est d’environ 380-400 INR, ce n’est pas durable.

Selon la NRAI, les restaurants ont été contraints d’offrir des remises importantes afin de maintenir une liste « appropriée » sur les plateformes en ligne. L’association a en outre souligné que pour rester répertoriés sur la plate-forme, les restaurants doivent accepter les conditions. Ils bénéficient alors de commissions moins élevées. Cependant, ceux qui ne participent pas à des programmes de remises importantes sont susceptibles d’être moins visibles sur la plate-forme en ligne.

Un mail envoyé à Zomato est resté répondu.

La CCI avait précédemment commandé une étude dans laquelle de nombreux restaurants affirmaient que la commission qu’ils payaient pouvait affecter leur classement dans les recherches, et recherchait donc plus de transparence dans les politiques de référencement des agrégateurs d’aliments en ligne. Les agrégateurs alimentaires ont également été accusés d’avoir extrait des données pour promouvoir les cuisines en nuage par la NRAI.

Cependant, dans la même étude sur le commerce électronique de la CCI, les agrégateurs alimentaires ont déclaré que le masquage des données est crucial en ce qui concerne la confidentialité des clients et ont affirmé qu’ils fournissaient les données qui étaient cruciales pour que les restaurants améliorent leurs performances conformément aux avis des clients et notation. Les plateformes en ligne ont également déclaré qu’elles n’avaient pas obligé les restaurants à participer à des programmes de remises importantes. CCI n’a pas encore examiné les allégations de la NRAI.

