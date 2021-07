Zomato réintègre le marché de la livraison d’épicerie en ligne grâce à un investissement de 100 millions de dollars dans Grofers

in

Zomato a confirmé son investissement de 100 millions de dollars dans la société d’épicerie en ligne Grofers lors de l’annonce de l’introduction en bourse

Zomato, une plate-forme de livraison de nourriture en ligne, lancera bientôt une épicerie en ligne sur son application. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle réintégrerait le secteur de la livraison d’épicerie en ligne à l’avenir. La société a confirmé son investissement de 100 millions de dollars dans la société d’épicerie en ligne Grofers lors de l’annonce de l’introduction en bourse. L’année dernière, Zomato a lancé son activité d’épicerie en ligne, mais a fermé peu de temps après. A noter que Swiggy, le concurrent de Zomato, est déjà présent dans ce métier. L’annonce de Zomato intervient après que Tata Digital a acheté une participation majoritaire dans BigBasket. De plus, dans le cadre d’HyperPure, une initiative de Zomato, l’entreprise fournit aux restaurants des produits frais et de haute qualité tels que des légumes, des fruits, des produits d’épicerie, des épices, etc.

Plus tôt cette année, Zomato a fait une incursion sur le marché des compléments alimentaires et de santé. Le fondateur et PDG Deepinder Goyal, dans un tweet, a fait allusion au lancement prochain d’aliments fonctionnels, en déclarant “Les aliments fonctionnels… bientôt disponibles dans votre application alimentaire préférée”. Ces aliments diététiques sont connus sous le nom de nutraceutiques.

Nouvelles connexes

IPO de Zomato la semaine prochaine ; vérifier la fourchette de prix, la taille du lot, les détails de l’offre de l’émission publique de Rs 9 375 Info Edge, TCS, HDFC, Shyam Metalics, Bajaj Healthcare, RailTel Corporation en bref Partager le marché EN DIRECT: Sensex récolte 500 points, Nifty en abandonne 15 700 alors que les ours prennent le contrôle de Dalal Street

L’industrie alimentaire en Inde est fortement sous-pénétrée, avec seulement 8 à 9 % de la consommation alimentaire provenant des restaurants. Zomato prétend servir le marché de la livraison de nourriture en ligne avec des offres combinées de plates-formes telles que Yelp, DoorDash et OpenTable sur une seule plate-forme. La société a organisé une reprise intelligente de l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 et a affiché le GOV (valeur de commande brute) le plus élevé jamais enregistré en un trimestre à 451 millions de dollars.

Zomato a annoncé jeudi que son introduction en bourse de 9 375 crores de roupies ouvrirait à la souscription la semaine prochaine. Les investisseurs peuvent enchérir sur le lot de 195 actions et en multiples de celles-ci. Dans la fourchette de prix supérieure, les investisseurs devront dépenser 14 820 Rs pour acheter un seul lot de Zomato. La partie ancre devrait ouvrir un jour avant l’ouverture de l’offre publique initiale, le mardi 13 juillet 2021.

Selon le prospectus de hareng rouge (RHP), l’attribution des actions aura lieu le 22 juillet 2021, et les actions de Zomato devraient être cotées sur BSE et NSE le 27 juillet 2021. La société a informé qu’elle utilisera le l’argent recueilli grâce à l’introduction en bourse pour le financement d’initiatives de croissance organique et inorganique et utilisera jusqu’à 25 pour cent à des fins générales de l’entreprise.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.