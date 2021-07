Zomato, RIL, Yes Bank, Bharti Airtel, HUL, Wipro, Ambuja Cements, JSW Steel, Focus sur les actions futures du groupe

Les analystes disent que malgré le rallye de jeudi, la texture à court terme du marché est toujours à la baisse.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 17,50 points ou 0,11% à 15 831,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Lors de la session précédente, les principaux indices ont mis fin à leur séquence de 3 jours de défaites consécutives, se terminant à plus de 1% de plus. Les pairs asiatiques ont été vus se négocier de manière mitigée au début des échanges, tandis que les indices boursiers américains à Wall Street ont réalisé des gains dans les échanges du jour au lendemain. Les analystes disent que malgré le rallye de jeudi, la texture à court terme du marché est toujours à la baisse. « Le fort rebond de jeudi indique que la reprise devrait se poursuivre si les indices clés réussissent à se négocier au-dessus de la SMA à 20 jours ou du niveau 15750/52600. Nous pensons que les niveaux 15750/52600 et 15700/52400 agiraient comme des niveaux de support cruciaux pour Nifty/Sensex. Au-dessus du même niveau, le rallye de repli devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 15880-15920/53200-53400. D’un autre côté, en dessous de 15700/52400, la texture de la tendance haussière serait vulnérable », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Zomato : Zomato est prêt à faire ses débuts en bourse le vendredi 23 juillet, bien avant sa cotation prévue le 27 juillet. L’introduction en bourse de Rs 9 375 crore a été souscrite plus de 38 fois, suscitant une forte réponse des investisseurs. L’émission publique est la plus importante à toucher le marché boursier depuis l’introduction en bourse de SBI Cards and Payment Services l’année dernière en mars, juste avant le krach boursier.

Reliance Industries Ltd : RIL, dirigé par Mukesh Ambani, publiera ses résultats du trimestre d’avril à juin plus tard dans la journée. Le poids lourd de l’indice restera sur le radar des investisseurs vendredi. La société mettra en évidence les performances de RIL dans ses activités de télécommunications, de vente au détail et de pétrole à produits chimiques, au cours du premier trimestre de l’exercice 22, lorsque la deuxième vague de COVID-19 a frappé l’Inde.

Ciments Ambuja, Acier JSW : Sociétés cotées à l’ESB telles que Federal Bank, United Spirits, Ambuja Cements, Yes Bank, JSW Steel, Atul, Cigniti Technologies, Crompton Greaves Consumer Electricals, Dynamatic Technologies, Fineotex Chemical, Majesco, Nectar Lifesciences, Panacea Biotec, ABB Power Products and Systems L’Inde, SBI Cards and Payment Services, Seshasayee Paper & Boards, SKF India et Symphony, annonceront vendredi les résultats du premier trimestre de l’exercice 22.

Banque du Maharashtra : La Bank of Maharashtra a annoncé jeudi une augmentation de 106% de son bénéfice net en glissement annuel à Rs 208 crore au cours du trimestre de juin. La marge nette d’intérêts de la banque s’est améliorée à 3,05 pour cent contre 2,43 pour cent au trimestre correspondant de l’année dernière.

Actions futures du groupe : Amazon a accusé jeudi Future Group de l’avoir incité à investir 1 431 crores de roupies dans ses entreprises tout en prenant des positions contraires et en bafouant volontairement toutes les instructions données par l’arbitre d’urgence du Centre d’arbitrage international de Singapour.

Bharti Airtel : Bharti Airtel a fait jeudi le premier pas dans la hausse des tarifs en annonçant une hausse des prix pour ses abonnés postpayés. La hausse est substantielle, à 50 pour cent, dans le segment des entreprises, qui représente environ 60 pour cent des utilisateurs postpayés de l’entreprise.

Hindustan Unilever Ltd : Les performances de HUL au cours du trimestre de juin étaient conformes aux estimations du marché, avec un bénéfice net en hausse de 10% en glissement annuel pour atteindre 2 061 crores de roupies. Malgré la brutale deuxième vague de Covid-19, la société a pu enregistrer une croissance de son volume de 9%.

Wipro : Wipro a lancé FieldX, une solution d’automatisation du cycle de vie des services numériques de bout en bout basée sur le cloud et basée sur la plate-forme Now de ServiceNow.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.