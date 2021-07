Zomato s’apprête à embaucher après une introduction en bourse réussie ; le rapport indique quelles fonctions seront ciblées

Au 31 décembre 2020, Zomato comptait 3 469 employés, dont près de 50 % travaillaient avec des fonctions de vente et d’aide à la vente.

Zomato envisage peut-être de grands projets d’expansion après sa publication ce mois-ci, élevant Rs 9 375 crore dans son introduction en bourse en cours. Il est probable que le géant de la livraison de nourriture Zomato intensifie ses recrutements après le succès de l’introduction en bourse, a déclaré la société d’analyse de données et de conseil basée à Londres GlobalData. “La société est susceptible d’embaucher davantage et de rédiger un nouveau chapitre de ses plans d’expansion commerciale pour rester compétitive sur le marché indien de la livraison de nourriture en ligne”, a déclaré Ajay Kumar Thalluri, analyste des fondamentaux des affaires chez GlobalData.

Au 31 décembre 2020, Zomato comptait 3 469 employés, dont près de 50 % travaillaient avec des fonctions de vente et d’aide à la vente. Mais afin de répondre aux nouvelles perspectives de croissance et de renforcer son exigence de talents pour se conformer à la procédure réglementaire, les embauches chez Zomato pourraient augmenter. Selon Thalluri, les dépenses vont augmenter pour attirer et retenir les employés à un moment où elles vont affronter les géants mondiaux de la livraison de nourriture.

Pour mettre les choses en perspective, l’homologue américain de Zomato, DoorDash Inc, est devenu public en décembre 2020, et après avoir été cotée à la NYSE, la société a vu ses activités d’embauche augmenter. La base de données Job Analytics de GlobalData a indiqué que les nouvelles offres d’emploi par DoorDash étaient de 139 en décembre 2020 et au cours des trois prochains mois, en mars 2021, l’entreprise avait répertorié 283 nouveaux emplois. De même, Zomato pourrait voir une tendance similaire avec de nouvelles inscriptions dans différents départements fonctionnels.

« L’objectif de la société sera également d’embaucher du personnel juridique et comptable pour améliorer l’efficacité des contrôles et des procédures de divulgation en tant que société cotée. Les embauches avec une expérience appropriée et des connaissances techniques en comptabilité devraient être préférées », a déclaré Thalluri. Avec plus de capital infusé dans l’entreprise, l’accent est désormais mis sur le renforcement de l’équipe produit et technologie, ce qui devrait éventuellement aboutir à la rétention des talents existants et à l’embauche de plus de personnes.

