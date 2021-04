Zomato se convertit en société publique à partir d’une société à responsabilité limitée avant son introduction en bourse

La société a lancé une vague de collecte de fonds, recueillant environ 910 millions de dollars auprès d’une poignée d’investisseurs jusqu’en 2020 et au début de 2021. La valorisation de la société s’élève actuellement à 5,4 milliards de dollars.

Alors que Zomato se prépare à être coté sur les bourses dans les mois à venir, la société a entrepris une restructuration d’entreprise pour se convertir d’une société à responsabilité limitée en société publique, ont montré des documents réglementaires provenant de la plate-forme de veille économique Tofler.

«La société a été initialement constituée en société à responsabilité limitée le 18 janvier 2010 et la société souhaite se transformer en société publique. Les membres ont été informés par la présente que la société envisage de déposer un projet de prospectus de hareng rouge auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) et des bourses concernées et de coter les actions de participation à une ou plusieurs bourses. . Pour entreprendre la même chose, la société doit être transformée en société anonyme », a déclaré la société dans les documents déposés plus tôt ce mois-ci.

Le nom de la société a été changé en Zomato Limited de Zomato Private Limited, selon les documents déposés.

L’entreprise de technologie alimentaire basée à Gurgaon prévoit de lancer une introduction en bourse au premier semestre de cette année, avait déclaré le fondateur et PDG Deepinder Goyal l’année dernière dans un courrier interne adressé aux employés. Les rapports des médias évaluent la taille de l’introduction en bourse entre 650 millions de dollars et 1 milliard de dollars.

Les activités de livraison de nourriture se sont multipliées au milieu de la pandémie, alors que les consommateurs à domicile se sont mis à commander des aliments en ligne. Zomato affirme avoir enregistré un GMV (valeur brute de la marchandise) de près de 60% plus élevé le soir du Nouvel An 2020 par rapport à l’année dernière. Pour mettre cela en perspective, cela se traduit par un GMV de Rs 75 crore en une seule journée.

Zomato fait partie d’un groupe de startups qui cherchent à devenir publiques dans les mois à venir. Des entreprises telles que PolicyBazaar, Grofers et Delhivery travaillent déjà sur ce front. Byju Raveendran, la société de technologie électronique dirigée par Byju, a également l’intention de passer une introduction en bourse dans les 18 à 24 prochains mois, a déclaré le fondateur et PDG dans une récente interview aux médias.

