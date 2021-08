Zomato, Tata Steel, BPCL, Indian Oil, Yes Bank, Tata Power, Chemplast, Aptus IPO, actions IRCTC en bref

in

Les investisseurs surveilleront de près les résultats du trimestre d’avril à juin, le rythme de vaccination contre le COVID-19, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 29 points ou 0,18% à 16 323 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Les analystes disent que le marché boursier peut rester volatil le jour d’expiration hebdomadaire des options. Les investisseurs surveilleront attentivement les résultats du trimestre d’avril à juin, le rythme de vaccination contre le COVID-19, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. Le jour d’expiration hebdomadaire précédent des F&O, l’indice Nifty 50 s’est établi à près de 16 300 après avoir atteint un nouveau sommet à vie de 16 349,45 ; tandis que Bank Nifty a dépassé les 35 800 après avoir atteint 36115,45.

Des actions à surveiller

Tata Steel, BPCL : Sociétés cotées à l’ESB telles que Tata Steel, Eicher Motors, Hero MotoCorp, Aurobindo Pharma, BPCL, Oil India, Ashok Leyland, Bharat Forge, Ansal Properties & Infrastructure, Apollo Micro Systems, Ashapura Minechem, Avanti Feeds, Clariant Chemicals (Inde), Dishman Carbogen Amcis, Dish TV India, Engineers India, Finolex Cables, Gujarat Pipavav Port, GR Infraprojects, HCC, HealthCare Global Enterprises, HUDCO, Ind-Swift Laboratories, IRCON International, IRCTC, Max India, Mazagon Dock Shipbuilders, Mishra Dhatu Nigam, RailTel Corporation of India, RCF, RITES, Sadbhav Infrastructure Project, Suryoday Small Finance Bank, Thyrocare Technologies publieront les résultats du trimestre d’avril à juin le 12 août.

Nouvelles connexes

Puissance de Tata : TP Saurya, filiale de Tata Power, est sorti vainqueur pour 330 mégawatts (MW) de capacités solaires lors de la vente aux enchères de 500 MW de centrales solaires à construire dans le parc solaire de Neemuch dans le Madhya Pradesh.

Oui Banque : Yes Bank a déclaré mercredi dans un avis public qu’elle recherchait un partenaire pour rejoindre la banque dans la création d’une société de reconstruction d’actifs (ARC).

Introductions en bourse de Chemplast et Aptus : Les introductions en bourse d’Aptus Value Housing Finance et de Chemplast Sanmar entrent aujourd’hui dans le dernier jour de souscription. Chemplast Sanmar a été souscrit à 26%, tandis que l’émission Aptus Value Housing Finance a enregistré 37% de souscription le deuxième jour du processus d’appel d’offres.

Zomato : Zomato a annoncé mercredi avoir cédé sa participation dans la filiale démissionnaire Nextable Inc pour 1 000 000 $. “Compte tenu de la petite taille globale de l’activité de réservation et de gestion de table aux États-Unis, la société a décidé de céder et par conséquent de fermer cette activité aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

