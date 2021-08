Zomato une action de valeur, contrairement à ce que Street croit, dit ICICI Securities ; voit 70% de potentiel de hausse

Le cours de l’action Zomato était en baisse dans le rouge lundi. (Photo : REUTERS)

Contrairement à l’analyse de certains investisseurs de valeur, la société de courtage et de recherche nationale ICICI Securities a qualifié le nouveau Zomato d’action de valeur, contrairement à ce que la rue croit qu’il est. En lançant la couverture de Zomato, ICICI Securities a déclaré que le géant de la technologie alimentaire pourrait évoluer jusqu’à 70% par rapport aux niveaux actuels. Lundi matin, le titre était en baisse de 7%, atteignant un creux intra-journalier de Rs 129,4 chacun. Les investisseurs phares de Zomato, qui ont injecté 4 196 crores de roupies dans l’introduction en bourse le mois dernier, peuvent vendre leurs avoirs dans les actions débutantes du marché vieux d’un mois à partir d’aujourd’hui, mettant ainsi fin à la période de blocage.

Contrer la tendance

Étant donné que Zomato est toujours une entité déficitaire, ICICI Securities a déclaré que le ratio PEG (prix / bénéfice sur croissance) est une meilleure mesure par rapport au ratio P / E pour les comparaisons relatives. « À 0,5x FY24E PEG, Zomato est nettement moins cher par rapport aux valeurs médianes des services de restauration (1,9x), de la technologie (1,8x) ou de la consommation (2,9x). Nous évaluons l’action à 55x un P/E à terme sur 2 ans, en ligne avec le multiple discrétionnaire médian de la consommation. Lancez une couverture avec Zomato en tant que TOP-BUY dans notre couverture », ont-ils déclaré.

L’affirmation de la société de courtage selon laquelle Zomato est une action de valeur va à l’encontre de certains investisseurs de valeur connus. Plus tôt, après la cotation de l’action, Aswath Damodaran, l’un des meilleurs gourous de l’évaluation au monde, a évalué Zomato à seulement 41 Rs pièce. Aswath Damodaran – professeur de finance à la Stern School of Business, NYU – avait déclaré que l’action était trop chère, compte tenu de l’entité déficitaire qu’elle est actuellement. Par ailleurs, Big Bull Rakesh Jhunjhunwala avait également évité Zomato, affirmant que c’était une fête à laquelle il n’était pas impatient d’assister.

Qu’est-ce qui pourrait aider à la croissance?

ICICI Securities s’attend à un TCAC de 46% à 33% des revenus au cours des exercices 2021 à 2026 et de l’exercice 2021-2031, compte tenu de plusieurs vents favorables macroéconomiques et industriels. La société de courtage s’attend à ce que leur potentiel de croissance pour l’industrie soit estimé à 6% d’adoption de la technologie alimentaire dans les 500 prochaines villes de l’Inde. «Avec des interventions d’approvisionnement et un effet de réseau plus fort, nous voyons une possibilité d’augmentation supplémentaire de l’adoption, également compte tenu de la densité de restaurants plus faible ici. Cependant, alors que les bureaux reprennent et que les employés des entreprises retournent dans les villes du Top 20, tout changement dans la dynamique de ces marchés (où Zomato domine Swiggy en part de marché) doit être surveillé de près », ont-ils ajouté.

Zomato devrait également bénéficier du retour de l’ancienne normalité. Le géant national de la technologie alimentaire, contrairement à ses pairs mondiaux tels que Deliveroo et DoorDash, a connu une forte baisse de paramètres clés tels que GOV / revenus au cours des premiers mois du verrouillage. “En conséquence, nous nous attendons à une reprise robuste à l’avenir”, a déclaré ICICI Securities. «Ce rebond devrait plus que compenser la hausse induite par le déverrouillage de l’activité des canaux physiques à court terme. La normalisation de la valeur moyenne des commandes et l’augmentation du pouvoir de négociation des restaurants sont des variables clés à surveiller.

Prix ​​cible

ICICI Securities a un prix cible de 220 Rs par action sur Zomato, soit plus de 70 % de plus que le plus bas d’aujourd’hui de 129,4 Rs par action. Notre TP parie sur ~22 millions d’Indiens commandant ~4 fois/mois au cours de l’exercice 25E. Il s’agit d’une barre basse étant donné que l’Inde «aujourd’hui» compte environ 35 millions/114 millions d’utilisateurs de transactions par carte de crédit/Paytm qui appartiennent probablement à la catégorie des superutilisateurs/entonnoir d’utilisateurs. Des remises probablement plus faibles que le cas de référence (< 15 Rs / commande) et une augmentation dans des contiguïtés attrayantes représentent un risque à la hausse clé pour les estimations et les multiples cibles d'ICICI Securities.

