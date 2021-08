Zomato, Windlas Biotech, Vodafone Idea, Exxaro Tiles, Krsnaa Diagnostics, les actions de la banque HDFC en bref

in

Les investisseurs surveilleront de près le rythme de la vaccination contre le COVID, les prix du pétrole brut et le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain. Image : .

Les contrats à terme Nifty ont chuté de 23 points à 16 540 sur la bourse de Singapour, suggérant un début négatif pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. En l’absence de tout événement domestique majeur, les marchés boursiers indiens sont susceptibles de s’inspirer des marchés mondiaux. Les investisseurs surveilleront de près le rythme de la vaccination contre le COVID, les prix du pétrole brut et le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain. “Nifty a de nouveau formé une bougie haussière à la clôture, avec un gain de 33,95 points intrajournalier, il a réussi à clôturer à de nouveaux niveaux records, maintenant 15500 agira comme un niveau psychologique pour un support immédiat suivi de 15475 -16425-16375 niveaux. De même, sur le côté supérieur, 16600 agiront comme une résistance suivie de 16675 niveaux », a déclaré Rahul Sharma, cofondateur d’Equity99.

Des actions à surveiller

Zomato : Zomato a investi environ 100 millions de dollars dans Grofers. Des documents provenant de la plate-forme de veille économique Tofler ont montré que l’entreprise de livraison de nourriture basée à Gurgaon a injecté environ 70 millions de dollars (Rs 518 crore) dans Grofers India et 30 millions de dollars supplémentaires (Rs 223 crore) dans l’entité de gros de l’épicerie en ligne Hands On Trades.

Nouvelles connexes

Les sociétés de fonds communs de placement parient sur les introductions en bourse ; investir Rs 5 900 cr à Zomato, GR Infra, autres émissions publiques en juillet Devyani International, Windlas, Exxaro, listes de Krsnaa, Coal India, Tata Steel, Vodafone Idea en bref La perte de Vodafone Idea Q1 se réduit à Rs 7 319 crore

Idée Vodafone : Vodafone Idea (VIL) a déclaré lundi que le gouvernement central était tout à fait dans ses pouvoirs pour intervenir en matière de correction d’erreurs arithmétiques dans le calcul de ses cotisations AGR, si la Cour suprême rejetait sa requête en révision.

Banque HDFC : HDFC Bank a déclaré lundi que la banque prévoyait de lever des capitaux par des obligations de niveau I (AT1) supplémentaires sur le marché étranger pour financer la croissance de ses activités. La banque devrait lever jusqu’à 1 milliard de dollars à partir de ces obligations libellées en dollars.

Tuiles Exxaro : Dans les transactions en gros NSE, Plutus Wealth Management LLP a déchargé 2,57 lakh actions de la société à Rs 127,67 par action, et Morgan Stanley Asia Singapore Pte a vendu 2,54 lakh actions à Rs 127,07 par action sur la NSE.

Diagnostic de Krishna : Selon les données des transactions en gros de la NSE, Birla Sun Life Insurance Company a acquis 2,3 lakh actions de la société nouvellement cotée à 1 023,34 Rs par action sur la NSE.

Windlas Biotech : Le compte de trading ICICI a déchargé 1,22 lakh d’actions de la société Windlas Biotech nouvellement cotée à Rs 417,62 par action sur le NSE, selon les données des transactions en gros.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.