‘Zombie Live’ : revivre les concerts infernaux de Rob Zombie

Lorsque votre musique s’inspire fortement d’influences qui vont bien au-delà du domaine audio et que votre sortie enregistrée est conçue pour ressembler à une interprétation auditive d’un film de série B, alors l’arène en direct est l’endroit où les sons prennent vraiment vie. En tant qu’autoproclamé Alice Cooper et EMBRASSER freak, il est possible que les albums live respectifs de ces artistes, The Alice Cooper Show et Alive !, aient laissé une marque indélébile sur un jeune et impressionnable Rob Zombie. Il était donc peut-être inévitable qu’il finisse par capturer son propre carnaval de choc sonore sur bande, le sortant sous le nom de Zombie Live le 23 octobre 2007.

Étant donné que Rob Zombie avait déjà plusieurs albums dans sa carrière solo, avec Hellbilly Deluxe, American Made Music To Strip By, L’envie sinistre, et Chevaux éduqués à son actif, Zombie Live était bien plus qu’un exercice pour surfer sur une vague de popularité. Il avait déjà payé ses cotisations à la dure depuis environ une décennie dans son groupe précédent, White Zombie, et a habilement porté le poids de leur popularité lorsque le moment est venu de faire cavalier seul.

Enregistré lors de la tournée Educated Horses, le premier album live de Rob Zombie a été capturé pendant plusieurs nuits au DTE Energy Music Theater d’une capacité de 15 000 places, juste au nord de Detroit, Michigan. Le fait que Zombie ait pu organiser un tel lieu sur plusieurs nuits, à une époque où le monde du rock devenait ga-ga pour My Chemical Romance, Foo Fighters, Muse et Paramore, témoigne de son séjour Puissance. Les États-Unis avaient encore faim de son electro-métal unique et époustouflant.

L’album live est une perspective intéressante et qui peut servir à plusieurs fins. Cela peut être un souvenir sentimental pour ceux qui étaient au spectacle, disponible pour revivre chaque fois qu’il est donné un tour. Il peut également servir de point de départ à la musique d’un artiste, présentant les meilleurs morceaux de son répertoire en tant que dégustateur pour quiconque ne sait pas encore s’il est prêt à investir pleinement dans un catalogue complet. Mais la question demeure toujours : l’énergie d’un spectacle vivant peut-elle vraiment être capturée sur disque ?

Mais l’énergie est ce qu’est un spectacle live de Rob Zombie – et, en fait, sa musique – et, d’une manière ou d’une autre, avec la ferveur d’une foule devant lui, les enregistrements de Zombie Live dépassent les limites du disque, se répandant par les haut-parleurs et dans le salon. La couleur et la verve de son image et de sa personnalité sont tout aussi vivantes que de les voir dans la chair, les acclamations de la foule servant à intensifier encore plus l’imagination. C’est comme quand tu lis un livre. Avec les bons déclencheurs sensoriels, c’est comme si votre esprit devenait libre de remplir les blancs en l’absence de référence visuelle – dans ce cas avec les explosions de lasers, de lumières et de vidéos Technicolor que les spectateurs peuvent expérimenter.

Zombie Live s’ouvre sur l’appel militariste à l’action de « Sawdust In The Blood », comme le début d’un western spaghetti assoiffé de sang, et dans le groove giratoire de « American Witch ». Il y a une raison pour laquelle Zombie a nommé un album American Made Music To Strip By, et cela ne s’applique pas seulement aux remixes contenus sur ce disque – c’est une ambiance qui imprègne tout son catalogue. Et autant que tout est enveloppé dans images d’horreur et références de films B, creusez un peu plus et il y a un thème sous-jacent de hot rods et de muscle cars qui rendrait la musique de Zombie aussi appropriée pour une piste de course que pour un cinéma d’horreur, comme le montre « Demon Speeding ».

Rob Zombie s’est forgé une carrière musicale en faisant du shock-rock sexy. Vous ne le croyez pas ? Découvrez la mouture sensuelle de « Living Dead Girl » aux côtés du rebond palpitant de « More Human Than Human » et de la ferveur enivrante de « Dead Girl Superstar ». Même la séduisante « House Of 1000 Corpses » est une invitation irrésistible à se rendre dans des lieux interdits. Et tout cela est enveloppé dans un manteau sinistre de décadence délicieusement menaçante.

Bien que Zombie Live ait été enregistré en marge de la tournée Educated Horses, ce n’est pas un set live qui s’appuie trop sur cet album, avec seulement « Sawdust In The Blood », « American Witch », « Let It All Bleed Out », » The Devil’s Rejects » et « Lords Of Salem » font leur apparition à partir de cette sortie. Au lieu de cela, Zombie Live est un large aperçu de toute la carrière de Rob Zombie, combinant 18 des meilleurs morceaux de ses années solo (y compris « Demonoid Phenomenon », « Superbeast » et « Dragula ») avec des classiques de White Zombie rarement diffusés (« Black Sunshine, ” “Le baiser du tonnerre ’65”). Et même si le fait de mettre sur disque la surcharge sensorielle d’un concert de Rob Zombie ne correspondra jamais à l’expérience d’assister au concert en personne, l’énergie ici résonne suffisamment pour que le pouvoir de votre imagination vous y emmène.

