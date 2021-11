Zombie Shooter ‘World War Z’ se déclenche aujourd’hui

World War Z, le jeu de tir de zombies de Saber Interactive qui a été lancé sur PS4 et Xbox One il y a quelques années, a fait son chemin sur Nintendo Switch aujourd’hui. Une bande-annonce de lancement (qui est limitée par l’âge et ne peut donc malheureusement pas être intégrée sur le site) est visible ici.

Inspiré du film du même nom de Paramount Pictures, le jeu propose aux joueurs de se battre pour la survie de l’humanité contre les morts-vivants, seuls ou en coopération jusqu’à quatre joueurs. Vous pourrez jouer à travers des épisodes de campagne d’histoire se déroulant à New York, Moscou, Jérusalem et Tokyo et affronter tous les zombies que vous pourriez souhaiter dans plusieurs modes de jeu. D’autres modes, comme le ‘Horde Mode Z’, arriveront plus tard sous forme de mise à jour DLC gratuite.

Saber Interactive dit qu’il s’agit du « plus grand jeu de zombies sur Nintendo Switch » et promet une « expérience d’action palpitante ». Voici une liste de fonctionnalités pour vous en dire un peu plus :

Fonctionnalités de World War Z sur Nintendo Switch : Combattez l’essaim de zombies terrifiants : Affrontez des centaines de zombies à l’écran pour la toute première fois sur Nintendo Switch, tous animés par des détails horribles avec d’incroyables batailles avec une puissance de feu et une action explosives.

Campagne coopérative basée sur l’histoire: Survivez aux morts à travers des épisodes de campagne intenses à travers le monde qui se déroulent à New York, Moscou, Jérusalem et Tokyo. Jouez en solo avec des coéquipiers IA ou en escouade en coop jusqu’à quatre joueurs. Devenez plus fort et n’abandonnez jamais : Choisissez parmi sept classes de personnages distinctes, débloquez de puissantes améliorations d’armes et affrontez des batailles encore plus importantes en mode Défi.

Vous pouvez récupérer le jeu physiquement ou sur l’eShop pour 39,99 $ à partir d’aujourd’hui, et une édition numérique de luxe ajoute du contenu supplémentaire tel que le pack d’armes Lobo, le pack d’armes Biohazard, le pack d’armes militaires, le pack d’armes Last Aid, le pack d’armes signature, la guerre Pack de skins de personnage Heroes et Pack de skins de personnage Professionnels.

Nous aurons bientôt une revue du jeu pour vous si vous souhaitez lire notre verdict avant de dépenser votre argent, mais faites-nous savoir si vous envisagez d’essayer celui-ci avec un commentaire ci-dessous.