Zomedica pourrait exploiter un marché potentiel de 5,38 milliards de dollars du diagnostic vétérinaire

La dernière fois que j’ai pesé sur Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM), J’ai dit: «Bien qu’il y ait de nombreuses raisons d’être optimiste sur [ZOM Stock] à long terme, il y a également lieu de se montrer prudent à court terme. »

C’était le 24 février, alors que l’action ZOM s’échangeait à un sommet de 2,19 $. Il est maintenant à 1,58 $.

À cette époque, la société, qui fabrique des produits de diagnostic au point de service pour les chats et les chiens, venait de rallier environ 2900% sur deux catalyseurs clés.

Premièrement, l’industrie des soins pour animaux de compagnie hurlait.

«Les propriétaires d’animaux dépensent des milliards en aliments de première qualité, en soins de santé de pointe, en polices d’assurance, en services de luxe et plus encore. Cela provoque l’émergence d’une nouvelle économie de soins pour animaux de compagnie qui pourrait atteindre 203 milliards de dollars d’ici 2025 », a noté Michael L. Sapir, PDG de ProShare Advisors LLC, dans un communiqué de presse de l’entreprise.

Deuxièmement, la société était sur le point de commercialiser son outil de diagnostic Transforma. Même après tout cela, je pense que le stock pourrait doubler si son produit fonctionne bien avec les vétérinaires.

Le marché des diagnostics animaux pourrait valoir jusqu’à 5,38 milliards de dollars

Nous savons déjà que des millions de personnes traitent leurs animaux de compagnie comme leur propre chair et sang. Les gens dépensent des tonnes d’argent pour des jouets haut de gamme, de la nourriture, des vêtements et des soins de santé. En 2019, ils ont dépensé près d’un demi-milliard de dollars en costumes d’Halloween, si vous pouvez le croire. Il n’est donc pas surprenant que le marché du diagnostic vétérinaire atteigne 5,38 milliards de dollars d’ici 2027, selon Meticulous Research. Après tout, pour beaucoup d’entre nous, nous entendons un petit hurlement et nous frappons la porte du vétérinaire pour obtenir de l’aide.

En outre, selon Andrew J. Rosenfeld, directeur médical de Diagnostics mondiaux Abaxis:

«Les cliniciens ont maintenant la capacité d’évaluer la fonction des organes, les électrolytes, la formule sanguine complète, les gaz sanguins et les composants infectieux spécifiques dans les minutes qui suivent l’arrivée du patient au cabinet», a déclaré le Dr Rosenfeld. «Cela permet un diagnostic et un traitement rapides du patient. Une évaluation plus précoce permet au vétérinaire de traiter plus rapidement et plus efficacement, ce qui réduit les dépenses du client et augmente le succès du traitement. »

Truforma pourrait changer la donne pour l’industrie

Les vétérinaires peuvent utiliser la plateforme Truforma pour identifier tout problème thyroïdien ou surrénalien chez votre chien ou chat. Mieux, au lieu d’envoyer les tests sanguins de votre chien à un laboratoire extérieur, le bureau de votre vétérinaire peut utiliser la plate-forme pour exécuter tous les tests nécessaires sur-le-champ. Après tout, la dernière chose qu’un propriétaire d’animal souhaite faire est d’attendre des jours entiers les résultats nécessaires immédiatement.

De plus, selon un contributeur de Seeking Alpha, «l’expansion du système TRUFORMA représenterait le premier panel non infectieux entièrement disponible au point de service et capable d’évaluer la fonction du pancréas, de l’intestin grêle proximal et de l’intestin grêle distal pour identifier la source de la détresse. »

Cependant, comme pour tout stock ou nouveau produit, il y a lieu de faire preuve de prudence, en particulier avec un stock à bas prix comme ZOM.

D’une part, au 31 décembre 2020, la société n’avait aucun revenu. Il a également enregistré une perte nette d’environ 16,9 millions de dollars, contre une perte de 19,8 millions de dollars en 2019. Deuxièmement, personne n’a aucune idée de la performance de la plate-forme de la société auprès des vétérinaires, comme l’a souligné Mark Hake, contributeur à InvestorPlace.

Écoutez, il est très facile de se laisser emporter par l’excitation d’un boom potentiel. Mais ne sautez pas le pistolet. Attendez de voir comment le produit fonctionne avec les vétérinaires avant d’investir des tonnes d’argent. Si le produit fait bien avec ce groupe, alors oui, il pourrait doubler, voire tripler avec patience.

