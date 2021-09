Zomediica continue de mal s’exécuter, ce qui nuit au stock de ZOM

Cela fait un peu plus de trois semaines que Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) a publié ses résultats du deuxième trimestre. Malgré des ventes raisonnablement saines, l’action ZOM n’a gagné que 14% du 11 août à la fin du mois.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Un autre chroniqueur d’InvestorPlace, Ian Bezek, a récemment affirmé que Zomedica devait augmenter considérablement ses revenus avant que les investisseurs ne se penchent sérieusement sur ses actions.

J’ai longtemps été optimiste quant à l’opportunité de Zomedica dans le domaine de la santé des animaux de compagnie, mais il est difficile de contester la logique de Bezek. Les entreprises qui réussissent augmentent leurs ventes trimestre après trimestre jusqu’à ce qu’il devienne évident que leurs modèles commerciaux fonctionnent.

Deux quarts ne font pas une omelette. Nous avons tous besoin d’en voir plus.

Cela signifie-t-il que je ne suis plus haussier sur l’action ZOM ? Ce ne est pas. Voici pourquoi.

Résultats du deuxième trimestre de Zomedica

Lorsque j’ai écrit pour la dernière fois à propos de Zomedica à la mi-juillet, la société n’avait pas encore communiqué ses résultats du deuxième trimestre. Maintenant qu’il l’a fait, il est facile d’être pessimiste quant à ses revenus.

Comme l’a dit Bezek, l’autre chroniqueur, Truforma est sur le marché depuis le 15 mars, mais il n’a livré que 29 817 $ de ventes sur trois mois et demi. C’est 102 229 $ sur une base annualisée.

C’est particulièrement troublant si l’on considère que 14 124 $ des revenus de Zomedica provenant de Truforma ont été générés au cours des deux dernières semaines de mars. Néanmoins, en raison d’un manque de disponibilité pour les tests fT4 et ACTH de la société, qu’elle obtient de son partenaire de développement, elle a poursuivi avec des ventes au deuxième trimestre de 15 693 $. C’était seulement 1 569 $ de plus que son chiffre d’affaires du premier trimestre, qui comprenait seulement deux semaines de ventes Truforma.

La société a l’intention de suivre un modèle commercial de rasoir/lame de rasoir. Concrètement, ses appareils Truforma sont installés dans les cabinets des vétérinaires. Ensuite, les vétérinaires achètent des cartouches de dosage à Zomedica, lui procurant des revenus récurrents.

Programme d’appréciation de la clientèle de Zomedica

Dans son communiqué de presse sur les résultats du deuxième trimestre, Zomedica a déclaré avoir signé 41 accords de placement d’instruments, dont 25 ont été installés, depuis le lancement de son programme d’appréciation de la clientèle le 13 juillet.

Il est important de noter que, jusqu’à ce que les deux tests mentionnés précédemment soient disponibles à l’achat par les vétérinaires, la société offre essentiellement aux vétérinaires un appareil Truforma à tester gratuitement.

Mais à la page 24 de son 10-Q, Zomedica indique que les deux tests devraient être disponibles d’ici la fin de l’année, portant à cinq le nombre de tests disponibles à l’achat. Trois autres tests devraient être prêts en 2022. De plus, Zomedica développe une deuxième plate-forme de diagnostic au point de service pour détecter les agents pathogènes chez les animaux de compagnie.

Compte tenu des difficultés rencontrées par la société pour faire entrer les cinq tests sur le marché vétérinaire, les investisseurs ne devraient pas avoir de grandes attentes quant à l’arrivée à temps des trois nouveaux tests et de la deuxième plate-forme de diagnostic au point de service.

Cependant, je pense qu’il est logique d’installer les machines dans les bureaux des vétérinaires sans frais afin qu’ils puissent fonctionner avec les appareils.

L’argent disponible de Zomedica

La grâce salvatrice pour Zomedica est qu’il n’a aucune dette et 276,2 millions de dollars de liquidités sur son bilan. Sur la base de ses 979,7 millions d’actions en circulation, cela représente 28 cents en espèces par action pour ce nom qui se négocie à environ 61 cents.

Cependant, Zomedica perd l’équivalent de 18 millions de dollars sur une base annuelle, soit 2 cents par action, et ses pertes devraient s’accélérer à mesure que ses ventes commerciales augmentent.

Mais s’il a 18 millions de dollars de pertes en 2021 et 36 millions de dollars d’encre rouge en 2022, il lui restera encore beaucoup de liquidités sur son bilan pour poursuivre des acquisitions, mener des activités de recherche et développement et commercialiser Truforma.

Je ne serais donc pas préoccupé par le fait que Zomedica soit à court d’argent de sitôt. Je craindrais cependant qu’il puisse continuer à lutter pour augmenter les ventes de Truforma. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une entreprise à produit unique pour le moment, il pourrait être difficile pour Zomedica de se vendre à une entreprise plus grande qui peut exécuter avec succès les plans de croissance de Truforma.

L’essentiel sur le stock de ZOM

Zomedica a toujours été une action spéculative. Cela ne fait aucun doute.

Cependant, en tant que propriétaire de nombreux chats au fil des ans, je continue de croire que Zomedica peut réussir avec Truforma. Cependant, comme je l’ai dit plusieurs fois dans le passé, c’est une chose d’avoir un plan, mais c’en est une autre de l’exécuter avec succès.

Si vous avez de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre, il peut être intéressant pour vous d’acheter des actions ZOM car Zomedica pourrait s’avérer être une surprise incroyable. Mais vous devez gérer vos attentes et réaliser que nous n’en sommes qu’à la deuxième ou à la troisième manche d’un match de baseball supplémentaire.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.