Zone de basse pression sur le golfe du Bengale

De fortes pluies sont probables à un ou deux endroits dans les districts de Godavari oriental et de Visakhapatnam le 16 octobre.

Des pluies légères à modérées accompagnées de fortes pluies isolées sont probables sur la côte nord de l’Andhra Pradesh du 15 au 16 octobre, car une zone de basse pression s’étend maintenant sur le centre-ouest et jouxte le nord-ouest de la baie du Bengale au large du nord de l’Andhra Pradesh et de la côte sud d’Odisha avec une circulation cyclonique associée. s’étendant jusqu’à 5,8 km au-dessus du niveau moyen de la mer.

Sous son influence, des pluies fortes à très fortes sont probables aujourd’hui à un ou deux endroits des districts de Srikakulam, Vizianagaram, Visakhapatnam, East Godavari.

De fortes pluies sont probables à un ou deux endroits dans les districts de Godavari oriental et de Visakhapatnam le 16 octobre.

Des rafales de vent avec des vents atteignant 40 à 50 km/h avec des rafales à 60 km/h devraient prévaloir sur le centre-ouest de la baie du Bengale au large de la côte nord de l’Andhra Pradesh, selon le bureau météorologique. Il est conseillé aux pêcheurs de ne pas s’aventurer en mer jusqu’à demain, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.