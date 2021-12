Zooey Deschanel et Jonathan Scott dévoilent leur « maison de rêve »

La maison est là où se trouve le cœur – et c’est particulièrement vrai pour Zooey Deschanel et Jonathan Scott.

Le couple, qui se fréquente depuis 2019 après s’être rencontré sur un épisode James Corden‘s Carpool Karaoke, ont acheté une maison ensemble et sont actuellement en train d’en faire leur « maison de rêve », a expliqué Jonathan dans le numéro d’hiver 2022 de son frère jumeau et de son frère jumeau. dessine scottdu magazine, Drew + Jonathan Reveal.

Dans un essai personnel, la star de Property Brothers, 43 ans, a révélé que lui et Zooey – qui est « obsédé par l’immobilier » – avaient regardé des maisons autour de Los Angeles « pour le plaisir », mais leur « plan sans engagement » s’est retourné contre eux quand ils sont tombés amoureux d’une maison de style géorgien de 1938 conçue par un architecte de renom Gérard Colcord.

La maison, selon Drew, était l’une des deux seules maisons qui « répondaient à nos critères ».

« Alors que nous nous arrêtions dans l’allée, cela semblait… magique », se souvient-il à propos de la propriété. « Il s’étendait sur un peu plus d’un acre, et avec sa pelouse luxuriante et ses immenses sycomores californiens, il ressemblait à un parc. »