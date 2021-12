Zooey Deschanel et Jonathan Scott franchissent une étape importante dans leur relation

Zooey Deschanel et Jonathan Scott ont franchi une étape importante dans leur relation : ils ont acheté leur première maison ensemble ! Le couple, qui se fréquente depuis août 2019, est l’heureux propriétaire d’une magnifique maison de style géorgien de 1938 conçue par le célèbre architecte Gerard Colcord située à Los Angeles, en Californie, qu’ils ont gentiment surnommée leur « propre maison pour toujours ».

Le couple a fait l’annonce passionnante sur les réseaux sociaux le mardi 28 décembre, l’ancienne star de New Girl taquinant qu’elle et Scott avaient de « grandes nouvelles » alors qu’elle retweetait un message de son petit ami de Property Brothers. Dans son tweet, Scott a révélé aux fans que lui et Deschanel « ont acheté notre PROPRE maison pour toujours! » Scott a ensuite partagé la maison est « une rénovation complète », et à la manière des frères Scott, les fans peuvent suivre le projet de rénovation « au cours des prochains numéros » de lui et de son frère jumeau, Drew Scott’s, magazine, Drew + Jonathan Révéler.

J’ai des nouvelles excitantes qui approchent du Nouvel An…Zooey et moi avons acheté notre PROPRE maison pour toujours ! 🥰 C’est une rénovation complète et vous pouvez nous suivre tout au long du voyage au cours des prochains numéros de Drew + Jonathan Reveal (aperçu dans le nouveau numéro de #RevealMag en kiosque le 7 janvier) pic.twitter.com/p6iJjBB56n – Jonathan Silver Scott (@JonathanScott) 27 décembre 2021

Dans un essai personnel partagé dans le numéro de janvier du magazine, Scott a expliqué comment trouver la maison de ses rêves. La star de HGTV a admis que même s’il a longtemps appelé une maison familiale à Las Vegas, plus Deschanel lui montrait « son Los Angeles – les parcs où elle est allée en grandissant, les quartiers où elle a fait des souvenirs avec ses amis les plus proches – plus je me suis retrouvée amoureuse d’un Angeleno, et de LA aussi. » Peu de temps après, le couple a commencé à parcourir les annonces immobilières, pour finalement tomber sur leur nouvelle maison, Scott écrivant que lorsqu’ils « tiraient le lecteur, cela semblait juste… magique. Il s’étendait sur un peu plus d’un acre, et avec sa pelouse luxuriante et ses immenses sycomores californiens, cela ressemblait à un parc. C’est pourquoi lorsque nous avons amené les enfants à la propriété pour la première fois, ils l’ont surnommé la maison du parc. »

Après avoir fait une offre sur « Park House » début mai 2020, la vente s’est clôturée en juin. Alors que Scott et Deschanel espéraient emménager d’ici Noël de cette année-là, ils ont dû faire face à des retards dans leurs rénovations, Scott notant que « tout le monde sur la planète qui construisait ou rénovait quoi que ce soit au cours des deux dernières années connaît des retards ». Le couple ne laisse pas les revers les atteindre, car ils ont « le reste de notre vie ensemble ».

En écrivant sur leur vie ensemble, Scott a partagé : « Nous nous sommes ensemble et nous avons du temps – le reste de notre vie ensemble dans cette maison. Notre maison. Notre maison de rêve, où nous verrons les enfants grandir en riant et en s’aventurant dans la cour, où nous accueillerons nos amis et notre famille. » En plus du couple, la maison servira également de foyer aux deux enfants de Deschanel – son fils Charlie Wolf, 4 ans, et sa fille, Elsie Otter, 5 ans – qu’elle partage avec son ex-mari Jacob Pechenik.