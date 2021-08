Zooey Deschanel et son petit ami Jonathan Scott célèbrent leur anniversaire avec de doux messages

Sortir en public n’est jamais facile, mais il semble que Zooey Deschanel et Jonathan Scott soient plus forts que jamais. Ils ont célébré la Saint-Valentin ensemble cette année et ils ont passé un moment des plus agréables. Même après la quarantaine, rien n’a changé entre eux deux, et ils prennent même les passe-temps de l’autre. C’est tellement agréable de voir à quel point ils sont amoureux l’un de l’autre, et cela juste étant donné leur rencontre mignonne, cela montre simplement que vous pouvez trouver votre âme sœur à tout moment. Cela peut arriver dans les endroits les plus aléatoires, et même si au début ils ne semblent pas votre type, les gens peuvent toujours vous surprendre.

On croise les doigts pour Zooey Deschanel et Jonathan Scott jusqu’à trois ans et plus !