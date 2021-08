Zooey Deschanel fait plaisir aux fans de “New Girl” avec ses débuts sur TikTok

Zooey Deschanel a rejoint TikTok vendredi et a partagé la première vidéo parfaite. Elle a recréé l’ouverture de New Girl, la sitcom à succès de Fox dans laquelle elle a joué de 2011 à 2018, ajoutant juste une petite touche hilarante à la fin. Ses fans ont adopté le clip, qui a déjà été visionné plus de 6,5 millions de fois.

Dans le clip, Deschanel, 41 ans, emmène les fans visiter sa maison tout en chantant son enregistrement original de “Hey Girl”. À la fin, elle a cependant arrêté la chanson. À la fin de la chanson, Deschanel a chanté « It’s Jess », en référence à son personnage de New Girl, Jessica Day. “Non, c’est moi, Zooey. Je suis sur TikTok”, a déclaré Deschanel sur la dernière ligne de la chanson.

@Zooey Deschanel C’est juste moi, Zooey. Et je suis sur TikTok maintenant. Salut! son original – Lauren

Le clip a remporté plus de 1,4 million de likes et plus de 26 000 commentaires d’utilisateurs de TikTok. “Cela a rendu mon année merci pour cela”, a écrit une personne. “Donc, TikTok sait que New Girl est la seule émission que je regarde”, a écrit un autre. “Je n’ai jamais suivi quelqu’un aussi vite”, a commenté un autre. Certains fans ont également noté à quel point Deschanel avait l’air de ne pas avoir vieilli depuis la fin de New Girl. “Vous n’avez littéralement pas vieilli d’un jour”, a écrit un fan.

D’autres ont commenté à quel point la maison de Deschanel était élégante, théorisant que c’est parce qu’elle sort avec la star de Property Brothers Jonathan Scott, qu’elle a rencontrée lors d’un épisode de Carpool Karaoke: The Series en août 2019 avec sa sœur Emily Deschanel et son frère Drew Scott. Deschanel a commencé à sortir avec Scott après sa séparation de son deuxième mari, Jacob Pachenik. Leur divorce a été finalisé en juin 2020.

New Girl a été lancée sur Fox en 2011. La série mettait également en vedette Jake Johnson dans le rôle de Nick Miller, Max Greenfield dans celui de Schmidt et Lamorne Morris dans celui de Winston Bishop. Hannah Simone a également joué le meilleur ami de Jess, Cece, et Damon Wayans Jr. a joué le rôle de Coach. Megan Fox a également joué dans la série dans la saison 5 alors que Deschanel était en congé de maternité. New Girl est disponible en streaming sur Netflix et Hulu.

La créatrice Liz Meriweather et le casting ont récemment eu une réunion virtuelle pour Variety. La finale de l’émission comportait notamment une scène flashforward où les enfants des personnages les rejoignaient pour une partie de True American, le célèbre jeu à boire de l’émission. “C’était vraiment difficile pour moi de les laisser partir… J’avais l’impression que c’était très difficile de ne pas savoir ce qui s’était passé dans leur vie”, a déclaré Meriwether. “Nous voulions juste montrer que tout le monde était heureux et bien parce que vous tombez vraiment amoureux de ces personnages.”

En ce qui concerne les retrouvailles, Meriwether a suggéré que les fans doivent être un peu plus patients. Après tout, le spectacle s’est terminé il y a seulement trois ans. “Je pense que nous avons besoin d’un peu plus d’eau sous le pont, c’est ce que je vais dire, mais oui”, a déclaré Meriwether à Variety. « Quand je me sentirai bien, lorsque l’univers dira qu’il est temps, je serai là avec mon petit truc d’écriture informatique tippy-tap. »