Zooey Deschanel parle de ce que c’est que de sortir avec son petit ami Jonathan Scott

in

Crise évitée.

On dirait que Jonathan Scott de Property Brothers est par ailleurs totalement favorable, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles Zooey Deschanel chantait ses louanges. Elle a posté plusieurs fois à son sujet sur son Instagram, y compris un article du Nouvel An 2021 qui l’appelait son “MVP 2020”. En avril dernier, son message d’anniversaire pour Jonathan Scott l’appelait “gentil, doux, merveilleux, hilarant, intelligent, généreux, attentionné” et “beau”, le tout dans la même phrase.