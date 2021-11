Zooey Deschanel pense que Jonathan et Drew Scott « ne se ressemblent pas du tout »

Zooey Deschanel connaît vraiment son homme.

Pas littéralement. La star de New Girl, qui sort avec Property Brothers Jonathan Scott admet qu’il n’y a jamais un jour où elle le confond avec son frère jumeau, dessine scott. « Non, pour moi, ils ne se ressemblent pas du tout », a déclaré l’actrice de 41 ans lors de son apparition dans The Kelly Clarkson Show le 17 novembre. « Et leurs personnalités sont si différentes. Alors, comme pour moi, ils ne se ressemblent tout simplement pas. «

Avant même de découvrir l’amour de sa vie, Zooey avait tout compris. « J’étais avec ma sœur et ma sœur se disait ‘Je ne peux pas les distinguer’, comme avant que nous les rencontrions », a-t-elle révélé. « Et je me dis ‘Qu’est-ce que tu veux dire ? Ils me paraissent si différents.’ Alors même avant de les rencontrer, je pensais qu’ils étaient totalement différents. »

Vous voyez toujours double ? Kelly Clarkson a souligné que Drew a une barbe alors que Jonathan n’en a pas.