Zooey Deschanel prend une décision personnelle majeure concernant ses enfants

Afin de voyager pour les vacances, la star de New Girl, Zooey Deschanel, travaille pour que son célèbre nom de famille soit ajouté aux actes de naissance de ses enfants. Selon des documents acquis par The Blast, Deschanel a déposé une demande d’urgence pour la « délivrance de nouveaux actes de naissance pour les enfants mineurs afin de se conformer au jugement » suite à son divorce avec Jacob Pechenik. Deschanel et Pechenik ont ​​annoncé leur séparation après quatre ans de mariage en 2020 et partagent deux enfants, Elsie Otter et Charlie Wolf.

Selon le rapport, l’ancien couple a accepté d’ajouter légalement le nom « Deschanel » sur les actes de naissance des deux enfants. Deschanel fait apparemment face à des barrages routiers avec Vital Records à Los Angeles et a déposé une déclaration avec son affaire de divorce en cours afin de régler l’affaire rapidement.

« Ma demande de modification des certificats de naissance des enfants pour se conformer aux termes du jugement stipulé a été refusée par le Center for Health Statistics and Information, Vital Records parce que mon nom tel qu’il figure sur le jugement stipulé diffère de mon nom tel qu’il figure sur les enfants « les certificats de naissance et les noms des enfants figurant sur le certificat de naissance original différaient des certificats de naissance demandés », a écrit Deschanel. « Je veux voyager pour les vacances et j’ai besoin des certificats de naissance mis à jour pour que des passeports leur soient délivrés. »

Deschanel sort avec la star de Property Brothers Jonathan Scott depuis qu’ils se sont rencontrés sur le tournage de Carpool Karaoke de James Corden lors du tournage d’un segment avec leurs célèbres frères et sœurs, Emily Deschanel et Drew Scott à l’été 2019. L’actrice Elf le dira plus tard à Kelly Ripa et Ryan Seacrest sur Live With Kelly et Ryan qu’elle a ressenti une « chimie instantanée » avec son désormais beau-père, et les deux ont passé la majeure partie de 2020 à se mettre en quarantaine ensemble. Dans une interview de juin avec Us Weekly, Deschanel a jailli de Scott, « Je pense juste que Jonathan est juste la personne la plus gentille au monde. Donc, j’ai vraiment de la chance. J’essaie juste d’être aussi gentil en retour que, vous savez, il est. Et ça marche.

« C’est vraiment inspirant à quel point il est passionné par l’énergie verte et l’énergie solaire », a ajouté Deschanel à PEOPLE. « Il travaille toujours pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes, et veut vraiment soutenir les personnes qui sont innovantes à ces niveaux. » Leur amour commun pour l’environnement a fini par être l’une des forces de liaison entre les deux. « Je me souviens en fait quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il m’a envoyé son documentaire et j’étais comme, wow, nous sommes tellement alignés à ce niveau », a expliqué l’animateur de Celebrity Dating Game. « Parce que nous nous soucions tous les deux de ce problème, mais nous nous concentrons sur différents domaines. »