Zoom achète un centre d’appels pour un montant effrayant

20/07/2021

Le à 17:37 CEST

Après avoir connu une croissance phénoménale pendant la pandémie de COVID-19, Zoom a réalisé sa première acquisition majeure en achetant le centre d’appels cloud Five9 pour 12,37 milliards d’euros. Cette décision permettra à Zoom de se développer sur le marché de la technologie des centres d’appels avec un portefeuille de clients d’une valeur allant jusqu’à 20 milliards d’euros, diversifiant ses produits une fois que les employés commenceront à retourner au bureau après la pandémie.

Five9 deviendra une unité opérationnelle de Zoom à la clôture de l’accord, probablement au premier semestre de l’année prochaine. “Nous recherchons continuellement des moyens d’améliorer notre plate-forme et l’ajout de Five9 est un choix naturel qui offrira encore plus de valeur à nos clients”, a expliqué en détail le PDG de Zoom, Eric Yuan, dans un communiqué.

Nouvelles excitantes! 🎉 Nous avons signé un accord pour acquérir @Five9. Ensemble, nous construirons la plateforme d’engagement client du futur ! Détails : https://t.co/gBpDMIUQuD – Zoom (@Zoom) 19 juillet 2021

Five9 est une entreprise de 20 ans avec un portefeuille de 2 000 clients dans le monde, dont SalesForce et Under Armour, et traite plus de 7 milliards de minutes d’appel par an. Zoom note qu’il était déjà un client “à long terme” de Five9 et a assuré que le partenariat donnera aux clients commerciaux de Five9 l’accès aux produits Zoom, tels que l’application multiplateforme Zoom Phone.

L’acquisition cela n’aura pas beaucoup d’impact sur les consommateurscar Five9 est une entreprise qui sert de lien avec d’autres entreprises. Cependant, la croissance récente de Zoom a été en partie due à la nécessité pour les employés de travailler et de communiquer à domicile en raison de la pandémie. Une fois la crise apaisée, ce qui se produit déjà car il y a de plus en plus de garanties de retour au travail, l’activité de centre d’appels de Five9 constituera une autre source de revenus.