Zoom acquiert des outils pour améliorer la couverture hybride des événements

Pendant la pandémie, plusieurs événements en personne ont dû être annulés et repensés pour les plateformes virtuelles. Même maintenant, de nombreux événements virtuels et hybrides sont encore organisés, et comme il s’agit d’une tendance qui est là pour rester, la populaire plate-forme de visioconférence Zoom a acquis des outils de diffusion pour améliorer la couverture de ces événements hybrides.

Comme annoncé par la société sur son blog officiel, Zoom a acquis deux actifs de Liminal, une startup qui propose des outils basés sur le SDK Zoom. Les deux outils acquis sont ZoomOSC et ZoomISO, deux modules complémentaires qui aident les utilisateurs à créer et à organiser des événements virtuels et hybrides.

Alors que ZoomOSC permet l’intégration de la plate-forme de Zoom avec les contrôleurs OSC et les serveurs multimédias, ZoomISO apporte des contrôles avancés pour générer une sortie vidéo HD individuelle des participants à une conférence Zoom.

Entre autres choses, le logiciel de Liminal peut connecter plusieurs flux vidéo HD de Zoom à du matériel et des applications de qualité production. En ajoutant ces capacités et bien plus encore à nos offres de gestion et de production d’événements, nous pensons que nous continuerons d’être la principale plate-forme de gestion d’événements hybride complète, à guichet unique sur le marché.

En plus de l’acquisition de ZoomOSC et ZoomISO, deux des co-fondateurs de Liminal, Andy Carluccio et Jonathan Kokotajlo, rejoindront également l’équipe Zoom. Plus tôt cette année, Zoom a annoncé « Zoom Events » pour aider les utilisateurs à organiser des événements virtuels. L’acquisition des outils de Liminal améliorera donc certainement les fonctionnalités associées.

