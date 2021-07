Zoom ajoute des jeux multijoueurs comme le poker, le loup-garou, le heads-up !

Capture d’écran : QuickSave Interactive

Il y a de fortes chances qu’avant mars 2020, vous n’ayez jamais entendu parler de Zoom, le logiciel de visioconférence. D’ici juillet 2021, c’est à peu près devenu le nom générique d’une telle technologie. Et à partir d’aujourd’hui, il propose des jeux.

Alors que Zoom n’est pas le seul à stimuler la suppression mondiale des réunions en face à face, « Laissez-moi simplement vous zoomer », est beaucoup plus susceptible d’être dit même si quelqu’un utilise les équipes de Microsoft ou les salles de Google… Rencontrer? Lieu de rendez-vous? (Exactement.) Mais jusqu’à présent, nous avons dû passer ces interminables conversations en ligne à essayer de jouer subrepticement à des jeux sur nos téléphones ou dans une autre fenêtre. Ces jours sont révolus ! Comme l’a rapporté quelqu’un du nom de Stephen Totilo sur Axios, Zoom introduit des jeux multijoueurs auxquels les utilisateurs peuvent jouer pendant qu’ils discutent.

Cela fait partie de l’introduction de Zoom Apps, une suite de modules complémentaires de type App Store conçue pour rendre le logiciel plus adaptable, principalement destinée aux types d’entreprises au son horrible. (“The Dot Collector favorise une collaboration, une transparence et des relations significatives plus inclusives entre collègues tout en donnant aux individus des informations qui les aident à libérer leur plein potentiel.” Brrrrrrr.) Mais bien sûr, il y a des jeux là-dedans, et bon, nous aimons les jeux !

Le premier groupe ajouté est LGN Poker, une variante du jeu de déduction sociale Werewolf avec le nom potentiellement imminent de Werewolf With Friends, une version de l’horrible jeu Heads Up d’Ellen DeGeneres !, un jeu de devinettes appelé Just Say The Word !, et quelque chose appelé Ask Away qui offre – oh mon Dieu – des « brise-glaces ».

D’accord, ce ne sera donc pas la subtilité requise pour s’en sortir pendant que votre patron explique le besoin d’angles cibles plus synergiques pour le trimestre financier à venir, mais cela pourrait rendre légèrement cette conversation familiale gênante et obligatoire. moins intolérable ? Ou peut-être que si vous et vos amis vous réunissez déjà pour un Zoom hebdomadaire, vous pourriez aussi jouer au poker. Pas pour de l’argent, évidemment, même si l’application permet jusqu’à 10 joueurs et dispose d’un mode tournoi sur lequel vous pouvez facilement définir un buy-in… Ce serait illégal.

Vraisemblablement, la cinquantaine d’applications présentes au lancement de cette nouvelle offre seront suivies de très, très nombreuses au cours des prochaines semaines. Déjà des noms comme SurveyMonkey, DropBox et, euh, Weight Watchers sont là. La vraie question est, bien sûr, combien de temps avant de pouvoir jouer à Doom.