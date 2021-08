Zoom annonce un nouveau mode ‘Focus’ pour empêcher les étudiants de se laisser distraire

Zoom a annoncé cette semaine des mises à jour de sa populaire plateforme de visioconférence. L’application déploie aujourd’hui un nouveau mode « Focus » conçu principalement pour empêcher les étudiants d’être distraits pendant les cours en ligne.

Alors que les cours en ligne sont devenus plus que nécessaires dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19, les applications d’appels audio et vidéo ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités et améliorent leurs services pour une meilleure expérience. Désormais, Zoom propose un mode Focus, qui peut être utilisé par n’importe qui mais qui est parfait pour les enseignants.

La société a révélé la fonctionnalité pour la première fois dans un article de blog (via The Verge) plus tôt dans la journée. Une fois que l’hôte active le mode Focus, les autres participants ne pourront plus se voir lors de l’appel. L’animateur aura toujours accès aux webcams de tous les participants, mais les autres personnes ne seront pas distraites par les vidéos en direct de leurs pairs.

Le mode Focus permet aux enseignants de voir les vidéos de leurs élèves et aux élèves de voir leurs enseignants sans voir les autres participants de la classe. Avec cette fonctionnalité, les enseignants peuvent superviser leur classe, mais les élèves ne seront pas distraits par les flux vidéo de leurs pairs ou se sentiront gênés d’allumer leur propre caméra.

Selon Zoom, la fonctionnalité peut être activée pour des comptes, des groupes ou même des utilisateurs individuels. Le mode Focus est accessible via le bouton Plus qui s’affiche lors d’un appel.

Mode de mise au point dans iOS 15

iOS 15 est également livré avec une nouvelle fonctionnalité appelée mode Focus. Cependant, cela fonctionne différemment de la nouvelle option ajoutée à Zoom.

Avec le mode Focus sur iOS, les utilisateurs peuvent créer des profils de focus pour différentes activités comme dormir, travailler ou étudier. Chaque profil peut avoir différentes applications et contacts autorisés, de sorte que tous les autres non inclus dans la liste ne vous avertiront pas lorsque ce mode est activé. Les utilisateurs peuvent également masquer les applications de l’écran d’accueil lorsque le mode Focus est activé, et même programmer un profil pour une heure ou un emplacement spécifique.

iOS 15 devrait être disponible pour tous les utilisateurs cet automne.

