Zoom arrive dans votre salon

Après avoir lancé Zoom for Home l’année dernière, Zoom a travaillé avec ses partenaires matériels pour développer des solutions garantissant aux utilisateurs la meilleure expérience de visioconférence où qu’ils se trouvent.

Alors que les organisations sont maintenant en train de faire passer leur travail des politiques à domicile aux politiques de travail hybrides, les travailleurs à distance doivent être équipés des mêmes capacités que les travailleurs sur site pour communiquer et collaborer efficacement.

Dans un nouvel article de blog, Zoom a fourni plus de détails sur la façon dont les travailleurs à distance peuvent tirer parti du Fire TV Cube de deuxième génération d’Amazon, de DTEN GO avec DTEN Mate et Portal TV de Facebook pour passer des appels vidéo de haute qualité directement depuis leur salon.

Extension de votre bureau à domicile au salon

Être à l’étroit dans un petit bureau à domicile tout en travaillant à distance peut devenir fastidieux, c’est pourquoi Zoom a travaillé avec ses partenaires matériels pour amener son logiciel de visioconférence sur les écrans plus grands de certains des meilleurs téléviseurs.

Si vous possédez un Fire TV Cube de deuxième génération, vous pouvez commencer à passer des appels avec Zoom en téléchargeant l’application de l’entreprise pour Fire TV et en branchant une webcam compatible sur l’appareil à l’aide d’un adaptateur Micro USB vers USB.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, le dernier produit de DTEN, DTEN Go, est un appareil portable tout-en-un avec quatre caméras, 12 microphones et 160 degrés de couverture qui peut transformer votre salon en une salle Zoom. Cependant, l’appareil peut être associé à une tablette compagnon DTEN Mate de dix pouces qui permet aux utilisateurs d’annoter le contenu partagé et les idées de tableau blanc à l’aide de son écran tactile.

Pour ceux qui aiment se déplacer pendant la vidéoconférence, Portal TV de Facebook peut être un meilleur choix car sa caméra intelligente se déplace et zoome pour vous garder dans le cadre. L’appareil prend également en charge Zoom ainsi que toutes les fonctionnalités du logiciel, y compris les salles de sous-commission, le partage d’écran et les arrière-plans virtuels.

Si assister à des réunions sur un ordinateur portable dans votre bureau à domicile a perdu une partie de son attrait initial, alors déplacer vos appels vidéo vers le téléviseur de votre salon peut être le moyen idéal pour mélanger les choses.