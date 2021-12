Zoom arrive sur les meilleurs téléviseurs Fire d’Amazon juste à temps pour les vacances

Amazon et Zoom préparent les propriétaires de Fire TV pour les vacances, grâce à la nouvelle application Zoom qui arrive sur les téléviseurs Omni Series d’Amazon.

Bien que Zoom soit disponible sur le Fire TV Cube de 2e génération, c’est la première fois qu’il est disponible sur les téléviseurs Fire TV d’Amazon.

Pour commencer avec Zoom, vous devez le télécharger depuis l’Appstore Fire TV, ce que vous pouvez faire facilement en demandant à Alexa via votre télécommande. Après avoir téléchargé Zoom, vous pouvez vous connecter pour accéder et créer de nouvelles réunions, afficher vos contacts, partager votre écran, etc.

Votre calendrier peut également se synchroniser avec Alexa pour un accès facile à toutes vos réunions à venir, et vous pouvez donc utiliser l’assistant vocal pour accéder à une réunion.

Bien sûr, vous aurez également besoin d’une webcam compatible à connecter à votre Fire TV. La webcam doit pouvoir enregistrer des vidéos 720p ou 1080p avec un champ de vision de 60 à 90 degrés. Amazon recommande Logitech, qui fabrique certaines des meilleures webcams pour votre téléviseur, notamment les Logitech C920, C922x ou C310.

Il convient de noter que l’application Zoom n’émettra que l’audio des haut-parleurs du téléviseur, bien que la prise en charge des haut-parleurs externes puisse arriver plus tard.

Maintenant que votre grand écran prend en charge les réunions Zoom, cela devrait rendre les vacances un peu meilleures pour ceux qui ne peuvent pas voyager pour des réunions de famille au milieu de la flambée actuelle de COVID-19. De cette façon, toute la famille n’aura pas à s’asseoir autour d’un petit écran pour s’amuser, et tout le monde peut tenir sur l’écran.

L’application Fire TV est disponible sur les téléviseurs Omni Series aux États-Unis et au Canada.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.