Zoom était prêt lorsque le monde avait besoin d’une visioconférence. Alors, quelle est la prochaine étape ?

Tant dans le monde de l’entreprise que dans le monde privé, la visioconférence existe depuis bien plus longtemps que les vastes applications mises en œuvre pendant la pandémie de coronavirus. Prenez, par exemple, FaceTime sur un iPhone ; des années avant que nous n’ayons besoin de communiquer par vidéo, nous avions la possibilité de le faire sur nos smartphones et autres appareils. En plus de la vidéoconférence en temps réel, nous avons eu accès au partage de médias vidéo comme moyen de publicité ou de communication dès 2004, avec l’avènement et la croissance de YouTube.

Dans un environnement d’entreprise, l’équipement audiovisuel pour les conférences et le tournage est généralement conservé dans une pièce spéciale ou dans le service informatique sous clé jusqu’à ce que quelqu’un le réserve. Jusqu’au changement exponentiel provoqué par la pandémie de coronavirus, la communication vidéo de toute nature était un article de luxe.

Mais maintenant, il est devenu une marchandise dans toutes les industries.

« Zoom » est devenu un verbe d’action

« Faisons un zoom à ce sujet » est une expression courante. Nous zoomons pour tout, réduisant le besoin de se rencontrer en personne ou même de prendre des notes pendant ces réunions car le pouvoir de partager l’écran, d’enregistrer de l’audio et de la vidéo, et d’ajouter toute l’entreprise ou le personnel à la réunion utilise essentiellement mon principe Skip It sur le besoin de partager des « comptes rendus de réunion » ou des notes.

Pourtant, alors que cette tendance devient notre nouvelle norme bien au-delà de la pandémie, il est vital pour nous, chefs d’entreprise et même éducateurs, de discerner entre deux termes clés en jeu ici : les communications visuelles et la vidéoconférence.

Le terme « visioconférence » devient une rue statique à sens unique lors de l’utilisation de Zoom, Microsoft Teams ou de tout autre logiciel de visioconférence. Lorsque vous participez à une vidéoconférence, c’est souvent une personne qui discute ou fait une démonstration de quelque chose et qui s’ouvre ensuite aux questions. La plupart n’en ont pas, car ils ressentent maintenant la « fatigue du zoom » après une longue réunion.

En revanche, le terme « communication visuelle » est différent. La communication visuelle est plus ou moins un style, où le présentateur maintient le groupe engagé, même s’il est à distance. De nombreux types de logiciels permettent aux utilisateurs de « lever la main », de commenter dans une salle de discussion, de partager leur écran dans des scénarios applicables ; la liste continue.

Prenez une leçon de l’éducation interactive

Les collèges et les établissements de la maternelle à la 12e année ont commencé à mettre en œuvre Zoom, Microsoft Teams, Skype et d’autres sans apparemment aucune connaissance de base comme moyen de garder les écoles ouvertes à distance à la suite de la pandémie.

Malgré la tendance dure selon laquelle la pandémie se termine avec l’émergence des vaccins, de nombreuses écoles, en particulier les universités, utilisent la pensée exponentielle pour trouver des moyens de continuer à utiliser la communication vidéo comme moyen d’améliorer l’expérience éducative de leurs étudiants.

Cependant, après avoir parlé avec quelques établissements d’enseignement supérieur, j’ai découvert que plusieurs qui ont encore des options à distance mettent en œuvre un état d’esprit de visioconférence plutôt que de communication visuelle. Par exemple, un professeur a mentionné que non seulement il avait pré-filmé un de ses cours, mais qu’il avait en fait utilisé ces mêmes vidéos pour le printemps et l’automne suivant !

Malheureusement, ce cours spécifique était un cours de technologie, où le logiciel basé sur le cloud qu’ils enseignaient avait été mis à jour et rendu obsolète cette vidéo préenregistrée. Cela a fait une classe assez désengageante, donnant l’illusion que Zoom et l’éducation virtuelle étaient une perte de temps totale.

Humaniser les communications vidéo

Mes articles précédents sur l’importance des compétences non techniques dans un monde de plus en plus numérisé s’appliquent largement ici. La technologie numérique perturbatrice a la capacité de transformer les anciens processus pour le mieux ; cependant, il est impératif que nous, humains, soyons humains dans l’équation.

Lorsque vous enseignez un cours en ligne via Zoom, assurez-vous d’utiliser un état d’esprit de communication visuelle, où vous êtes en direct, interactif et aussi pratique que possible avec toutes les fonctionnalités exponentielles du logiciel. Cela maintient non seulement les étudiants engagés, mais maintient l’apprentissage à distance interactif. Les cours pré-filmés sont passifs et les élèves vous déconnecteront, ce qui nuit à leur éducation.

Ces mêmes principes d’humanisation de la communication vidéo s’appliquent dans le monde de l’entreprise. En tant que chef d’entreprise, engagez vos employés à distance lors d’une réunion. S’il s’agit simplement d’une réunion de tous les employés, commencez peut-être par un jeu interactif auquel ils peuvent jouer. Dans un environnement connecté numériquement et physiquement déconnecté, les brise-glace peuvent générer une expérience positive et dynamiser vos employés.

La communication vidéo est un monde à la fois/et

Ironiquement et assez agréablement, la communication vidéo a donné aux communications un visage humain, car nous pouvons maintenant voir les employés et les clients à distance plutôt que simplement entendre leur voix lors d’une téléconférence comme dans les années passées.

Pourtant, la communication vidéo fait certainement partie de ce que j’appelle mon principe Both/And. Avec cela, le nouveau ne remplace pas l’ancien ; ils coexistent tous les deux. Les appels téléphoniques appartiendront-ils au passé ? Si les SMS ne nous ont pas débarrassés des appels physiques, les communications vidéo non plus.

Envisagez également de prendre des notes, à la fois pour le secteur de l’éducation et pour les réunions d’entreprise. Cela appartiendra-t-il au passé ? Bien sûr que non! De nombreux étudiants, employés ou toute personne utilisant un enregistrement Zoom réécoutent l’enregistrement et prennent des notes après coup afin qu’ils puissent être mentalement présents pendant la réunion proprement dite.

Les développeurs testent toujours les moyens par lesquels les communications vidéo peuvent être poussées plus loin, mais une chose est sûre : il s’agit d’une tendance difficile. Nous n’abandonnerons pas les communications vidéo ; Les leaders anticipatifs trouveront simplement de nouvelles façons exponentielles de l’utiliser dans leur institution ou organisation.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Daniel Burrus

Suivez @DanielBurrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde entier et est un… Voir le profil complet ›