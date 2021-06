Zoom facilite le partage des pronoms avec une nouvelle mise à jour : voici comment procéder

in

Certes, le partage de pronoms est crucial pour les membres de la communauté LGBTQ, car de nombreuses personnes vivent en dehors du binaire de genre.

Afin d’aider les utilisateurs à exprimer leur identité de genre, Zoom a déployé une nouvelle fonctionnalité Pronoms. L’idée est d’aider les utilisateurs à mieux s’exprimer et à être traités avec plus de respect sur la plateforme. Avec l’introduction de la nouvelle fonctionnalité, la préférence de pronom d’un utilisateur sera affichée juste à côté de son nom de profil. Cela permettra aux autres personnes participant à une conférence téléphonique de s’adresser aux autres de manière respectueuse. Il convient de noter que cette décision intervient à un moment où de nombreuses personnes ont mis à jour leurs profils de médias sociaux avec les pronoms avec lesquels ils s’identifient. Certains pronoms couramment utilisés sont she/her/hers, he/him/his et ils/eux/leurs.

La nouvelle fonctionnalité Pronoms a été ajoutée à la mise à jour Zoom 5.7.0. La fonctionnalité, selon l’entreprise, a été ajoutée après avoir obtenu les commentaires des organisations sociales, des éducateurs, des leaders de la diversité et des clients Zoom.

Comment ajouter des pronoms sur Zoom

Il est important que tous les utilisateurs de Zoom aient mis à jour la dernière version afin d’utiliser cette fonctionnalité. Une fois mis à jour, un nouvel onglet Pronom apparaîtra dans la page de profil. Là, les pronoms préférés peuvent simplement être ajoutés dans le champ de texte personnalisé. Les utilisateurs peuvent choisir comment et quand ils peuvent partager ces pronoms lors d’une réunion Zoom ou de webinaires.

La société a déclaré qu’elle permettrait aux utilisateurs de choisir l’affichage de leurs pronoms avant chaque réunion et webinaire. Cela signifie qu’avant d’avoir une réunion, les utilisateurs peuvent choisir s’ils souhaitent ou non partager ces informations. Il existe des options de « Toujours partager » et « Ne pas partager » et les utilisateurs peuvent décider en conséquence.

Il est à noter que Zoom fournira ces contrôles de partage pour les réunions et les webinaires. Cependant, ces pronoms seront toujours visibles sur la carte de profil Zoom qui peut être consultée dans l’onglet Contacts ou en vérifiant l’avatar de l’utilisateur dans Zoom Chat.

Pour les comptes de base et les comptes avec un seul utilisateur sous licence, la fonction Pronoms de Zoom sera visible par défaut sur la page de profil de l’utilisateur. Lorsqu’il y a plus d’un utilisateur d’un compte Zoom, la fonctionnalité restera désactivée par défaut. Cela peut être activé par les administrateurs à partir des paramètres du compte.

