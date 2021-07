Zoom introduit la prise en charge des applications tierces et une nouvelle fonctionnalité d’événements

Zoom présente aujourd’hui deux nouvelles fonctionnalités : Zoom Apps et Zoom Events. Le premier combine les applications préférées des utilisateurs avec le logiciel d’appel vidéo, et le second permet de créer des événements virtuels.

Zoom Apps est un moyen officiel de télécharger des applications tierces qui vous aident à améliorer votre expérience Zoom. Avec la dernière version du logiciel, les utilisateurs peuvent désormais trouver une section « Apps » avec plus de 30 d’entre elles.

« Les applications Zoom sont un élément essentiel de la transition de Zoom d’une application à une plate-forme en permettant une intégration transparente d’applications tierces au sein de Zoom », a déclaré Zeus Kerravala, analyste principal de ZK Research. « Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accéder à leurs applications préférées de divertissement, de productivité, de bien-être et de style de vie tout en maintenant l’expérience de réunion Zoom, leur permettant d’accomplir davantage avec les communications vidéo.

La société affirme qu’Asana, Dropbox Spaces, Dot Collector, Funtivity, Kahoot !, et bien d’autres sont disponibles dans le magasin, même si les utilisateurs peuvent continuer à télécharger leurs services préférés en dehors de la plate-forme, comme l’application mmHmm créée par le fondateur d’Evernote.

Zoom Events, d’autre part, “fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer, héberger et gérer un événement virtuel ou hybride”. Qu’il s’agisse d’une grande réunion de vente, d’une expérience client unique, d’un événement interne ou d’un sommet d’entreprise, l’entreprise dit qu’elle vous couvre. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez :

Gérer et héberger des sessions interactives ou des présentations individuelles à l’aide des réunions Zoom et des webinaires vidéo Zoom ; Construisez vos propres centres d’événements de marque ; Créer des événements multi-sessions ; Fournir un salon de discussion pour le réseautage des participants, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’une session ; Proposez une billetterie et une inscription personnalisables ; Organisez des événements gratuits ou payants, publics ou privés.

De plus, les utilisateurs de Zoom Events peuvent anticiper des capacités supplémentaires pour organiser des événements de plusieurs jours et multipistes via des sessions simultanées à l’automne 2021.

« Les événements virtuels sont une contiguïté naturelle pour Zoom », a déclaré Dave Michels, analyste principal et fondateur de TalkingPointz. « Zoom Events consolide la billetterie, la gestion et l’hébergement en une seule solution d’événement virtuel.

