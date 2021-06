Zoom investit dans la traduction en temps réel suite à l’acquisition de la société d’IA

Zoom a annoncé mardi l’acquisition de Kites (ou Karlsruhe Information Technology Solutions), une société spécialisée dans les logiciels d’intelligence artificielle pour transcrire et traduire les conversations. Suite à l’acquisition, Zoom souhaite apporter la traduction en temps réel à sa plateforme.

Kites a été fondée en 2015 par 12 scientifiques qui rejoindront désormais l’équipe d’ingénierie de Zoom pour apporter des capacités de traduction multilingue aux utilisateurs. L’entreprise rachetée par la plateforme de visioconférence développait des technologies qui permettront aux personnes parlant différentes langues de parler plus facilement sans barrières.

« Nous recherchons en permanence de nouvelles façons d’offrir du bonheur à nos utilisateurs et d’améliorer la productivité des réunions, et les solutions de TA seront essentielles pour améliorer notre plateforme pour les clients Zoom à travers le monde », a déclaré Velchamy Sankarlingam, président des produits et de l’ingénierie chez Zoom. “Avec nos missions alignées pour rendre la collaboration sans friction – indépendamment de la langue, de l’emplacement géographique ou d’autres obstacles – nous sommes convaincus que l’impressionnante équipe de Kites s’intégrera parfaitement à Zoom.”