Zoom lance la fonction Immersive View pour créer des réunions amusantes

Six mois après avoir annoncé Immersive View, Zoom lance enfin la fonctionnalité, qui introduit une «façon plus engageante et collaborative de se rencontrer».

La vue immersive ressemble au mode Together de Microsoft Teams, où les utilisateurs d’une réunion peuvent apparaître dans une salle de classe, une salle de conférence à l’ancienne, etc.

Annoncé à Zoomtopia 2020, Immersive View permet aux hôtes d’organiser les participants vidéo et les panélistes de webinaires dans un seul arrière-plan virtuel, rassemblant les gens dans une seule scène pour se connecter et collaborer dans un espace de réunion virtuel cohérent.

Il est possible d’utiliser la fonction Immersive View avec jusqu’à 25 participants, créant ainsi une salle de classe, une salle de conférence, un auditorium de conférence ou votre endroit préféré pour retrouver des amis.

Les organisateurs de réunions et de webinaires peuvent sélectionner la vue immersive de Zoom de la même manière qu’ils sélectionneraient la vue du haut-parleur ou de la galerie. Les hôtes auront la possibilité de placer automatiquement ou manuellement les participants dans une scène virtuelle de leur choix.

Lorsqu’un hôte souhaite partager son écran, la fonction Immersive View s’arrête et est remplacée par l’écran partagé. Lorsque le partage s’arrête, la vue immersive recommence avec les mêmes positions qu’auparavant.

Cette fonctionnalité est disponible dans les applications Web et macOS avec la version 5.6.3 ou supérieure de Zoom et est activée par défaut pour tous les comptes Pro gratuits et uniques.

