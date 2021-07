Zoom lance une boutique d’applications et des événements autonomes

Dans un effort pour étendre davantage la portée de son logiciel de visioconférence, Zoom a annoncé la disponibilité générale des applications Zoom et des événements Zoom.

Alors que Zoom App Marketplace compte déjà plus de 1 500 intégrations tierces, Zoom Apps étend ces offres en intégrant de manière transparente des applications tierces dans Zoom Meetings pour améliorer la collaboration, la productivité et même le divertissement pour les travailleurs hybrides.

Plus de 50 applications Zoom sont désormais disponibles dans des catégories telles que le tableau blanc, la gestion de projet et la prise de notes, bien que les développeurs soient en train d’ajouter encore plus d’applications au service.

Certaines des applications exceptionnelles actuellement disponibles incluent Asana pour aider les utilisateurs à créer des éléments d’action en réunion, Dot Collector qui permet des commentaires et des sondages en temps réel, Dropbox Spaces pour la collaboration en ligne et SurveyMonkey Enterprise pour les enquêtes et les sondages.

Zoom sur les événements

Zoom Events est désormais généralement disponible et la plate-forme d’événements virtuels permet aux grandes et petites entreprises de gérer et d’héberger des sessions d’événements consécutives à partir de sommets de vente, d’événements clients, de salons professionnels et d’événements internes.

La nouvelle plate-forme comprend également des hubs d’événements, des espaces d’événements virtuels d’entreprise dédiés, une inscription personnalisable et un réseautage via un hall d’événements virtuel compatible avec le chat. Les personnes intéressées par les événements Zoom pourront découvrir la plate-forme par elles-mêmes, car Zoom organisera sa conférence annuelle des utilisateurs Zoomtopia ainsi que son événement de développement professionnel Zoom Academy pour les éducateurs plus tard cette année.

Bien que Zoom Events pour les entreprises soit désormais généralement disponible, la solution Zoom Events de Zoom axée sur le consommateur, OnZoom, restera en version bêta et servira de lieu où les PME et les entrepreneurs pourront héberger et publier des événements.

Le fondateur et PDG de Zoom, Eric S. Yuan a expliqué comment les applications Zoom et les événements Zoom peuvent tous deux aider à faciliter le travail hybride dans un communiqué de presse, en disant :

« Je suis ravi de voir notre vision de la plate-forme s’étendre à travers les applications Zoom et les événements Zoom, alors que le monde adopte le travail hybride, responsabilisant la main-d’œuvre aujourd’hui et à l’avenir », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom. «Ces innovations amélioreront la manière dont nous nous connectons et collaborons avec nos collègues, clients, amis, membres de la famille et autres, améliorant ainsi la productivité et la collaboration tout en maintenant des éléments de plaisir et de bien-être.»