Avec Kyle Rittenhouse à la barre dans son procès pour homicide mercredi, CNN a sauté le dessus sur une grosse boîte de stupide comme Masturbateur zoom et l’analyste juridique en chef Jeffrey Toobin s’en est pris à l’adolescent en disant qu’il avait de la chance que ce n’était pas « illégal d’être un idiot ». Et en plus de lancer des pierres sans secousses dans sa maison de verre, Laura Coates, avocate principale, a eu le culot d’affirmer que les médias lui ont été «sympathiques».

Pendant une pause dans le procès, Toobin a voulu faire part de ses « deux réflexions » sur ce qu’il a vu dans la salle d’audience à l’équipe de CNN Newsroom. Bien sûr, cela impliquait que l’homme de 61 ans s’en prenne à l’adolescent et se moque de lui pour avoir nettoyé des graffitis :

Un, quel genre d’idiot de 17 ans prend un pistolet géant et va à une émeute ? Il n’a pas de permis. Il n’a aucune formation. Il pense qu’il va effacer les graffitis avec son AR-15 ? Je veux dire, la stupidité de ça. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Eh bien, beaucoup de choses ont mal tourné.

« La bonne nouvelle pour Kyle Rittenhouse est qu’il n’est pas jugé pour idiot, a-t-il réprimandé. « Et tu sais, si c’était illégal d’être un idiot, les prisons seraient encore plus surpeuplées qu’aujourd’hui. «

Mais compte tenu des preuves présentées au procès, Toobin a dû céder et admettre Rittenhouse « il semble qu’il ait un cas plausible de légitime défense ».

Environ une heure avant que Toobin ne brise sa maison de verre avec des pierres, Coates s’adressait à l’animatrice de Newsroom Ana Cabrera et a menti à propos de la couverture médiatique. « Si j’étais la défense, je l’aurais mis à la barre. Parce que bien sûr, rappelez-vous, la publicité autour de ce procès ; il y avait beaucoup de médias sympathiques à son égard », a-t-elle déclaré.

Elle l’a même traité de raciste en suggérant qu’il était un « martyr » pour avoir arrêté les discussions sur les droits civiques. « Les gens qui le considéraient essentiellement comme un martyr de son point d’inflexion sur les tensions raciales en Amérique, l’idée du nombre, en quelque sorte, d’assistants GoFundMe-Esque qui lui sont venus en aide », a-t-elle ricané.

En réalité, les médias ont annulé les allégations de légitime défense de Rittenhouse et l’ont décrit comme un tireur de masse qui s’y est rendu pour tuer et mutiler autant de personnes que possible, le soir en ignorant la preuve vidéo des personnes qui l’attaquent.

De plus, Coates s’est moqué de lui pour avoir craqué et pleuré à la barre :

En même temps, si je suis l’Accusation, j’ai besoin qu’il témoigne pour les raisons qui sont ressorties du contre-interrogatoire. Rappelez-vous, quand son propre avocat lui a posé des questions, vous avez vu l’aqueduc sortir. Il pleurait. Ils ont eu une pause de 10 minutes. Il était submergé par l’émotion en essayant de revisiter cette notion –

Cabrera a interrompu Coates parce qu’elle voulait de toute urgence jouer la vidéo afin qu’ils puissent rester bouche bée et profiter de ses larmes.

Les transcriptions sont ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

13:02:24 heure de l’Est (…) LAURA COATES: Si j’étais la défense, je l’aurais mis à la barre. Parce que bien sûr, rappelez-vous, la publicité autour de ce procès ; il y avait beaucoup de médias sympathiques envers lui. Des gens qui le considéraient essentiellement comme un martyr de son point d’inflexion sur les tensions raciales en Amérique, l’idée du nombre, en quelque sorte, d’assistants GoFundMe-Esque qui lui sont venus en aide. En même temps, si je suis l’Accusation, j’ai besoin qu’il témoigne pour les raisons qui sont ressorties du contre-interrogatoire. Rappelez-vous, quand son propre avocat lui a posé des questions, vous avez vu l’aqueduc sortir. Il pleurait. Ils ont eu une pause de 10 minutes. Il était submergé par l’émotion en essayant de revisiter cette notion – [Gets cut off to play a clip of Rittenhouse crying]

14 h 03 min 33 s heure de l’Est (…) JEFFREY TOOBIN : Deux réflexions. Deux pensées. Un, quel genre d’idiot de 17 ans prend un pistolet géant et va à une émeute ? Il n’a pas de permis. Il n’a aucune formation. Il pense qu’il va effacer les graffitis avec son AR-15 ? Je veux dire, la stupidité de ça. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Eh bien, beaucoup de choses ont mal tourné. La bonne nouvelle pour Kyle Rittenhouse est qu’il n’est pas jugé pour idiot. Il est jugé pour homicide et à cet égard, je suis principalement d’accord avec Joey pour dire qu’il s’agit d’une affaire difficile pour l’accusation car il semble qu’il ait un cas plausible de légitime défense. Et vous savez, s’il était illégal d’être un idiot, les prisons seraient encore plus surpeuplées qu’elles ne le sont actuellement. L’homicide est une autre affaire et vous savez, il a peut-être une défense ici. (…)