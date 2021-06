Zoom mis à jour avec des filtres vidéo personnalisés, la prise en charge des pronoms de genre, etc.

in

Zoom a mis à jour ses applications iOS et Mac avec la version 5.7.0. Avec cette version, l’application de réunion cloud prend désormais en charge les pronoms de genre, le privilège de planification, l’hôte alternatif entre les comptes principaux/sous-comptes liés, et plus encore.

Zoom a été l’application la plus populaire pour les appels vidéo et les réunions pendant la pandémie. Fin mai, l’application a reçu une mise à jour importante pour les propriétaires d’iPad Pro M1, avec la prise en charge de la fonction Center Stage.

Pour ceux qui veulent un peu plus de liberté pour se déplacer tout en zoomant sur iPad, vous adorerez notre prise en charge de Center Stage ! Center Stage, nouveau sur les modèles d’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces d’Apple, utilise la caméra frontale ultra-large et l’apprentissage automatique pour vous garder dans le cadre lorsque vous vous déplacez, vous permettant de rester mains libres ou de vous déplacer pendant un appel vidéo. Center Stage reconnaît même lorsque d’autres personnes rejoignent ou quittent le cadre, s’ajustant automatiquement pour s’adapter à tout le monde.

Désormais, dans la version 5.7.0, Zoom apporte également une amélioration du profil d’authentification, des filtres vidéo personnalisés pour les réunions/webinaires et demande l’activation de la transcription en direct en tant que participant.

Voici la note de version complète des fonctionnalités de Zoom avec cette mise à jour :

Caractéristiques générales

Prise en charge des pronoms de genre Privilège de planification et hôte alternatif entre les comptes principaux/sous-comptes liés Amélioration du profil d’authentification : liste de blocage de domaine Formatage de date cohérent

Fonctionnalités de réunion/webinaire

Filtres vidéo personnalisés Demander l’activation de la transcription en direct en tant que participant Couplage avec les salles Zoom sur le client de bureau Zoom Consentement à la diffusion en direct NDI Masquer le panneau de transcription complet

Fonctionnalités de réunion

Partager l’écran avec toutes les salles de sous-commission

Fonctionnalités du webinaire

Amélioration du transfert de fichiers du webinaire : types de fichiers et restrictions des panélistes

Fonctionnalités de chat

Améliorations de la barre latérale de discussion Notification de confidentialité des données améliorée pour les canaux de discussion avec cryptage de discussion amélioré

Fonctionnalités du téléphone

Afficher des numéros de téléphone supplémentaires dans la carte de contact de l’utilisateur Afficher le nombre d’appelants en attente dans la file d’attente Améliorations pour inviter par téléphone Vérifier la connexion au serveur Zoom Phone Amélioration des journaux d’appels

