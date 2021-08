Zoom optique continu, capteurs AI et RGBW améliorés sont les nouveautés qu’Oppo prépare pour ses mobiles | La technologie

Oppo a montré toutes les nouvelles qu’il a préparées en termes de section photographique pour ses nouveaux terminaux. Les piliers sont clairs : nouveau capteur, zoom optique continu, stabilisation optique et caméras sous les écrans.

Oppo semble vouloir relever la barre de la photographie mobile. La société asiatique qui a débarqué en 2018 avec un engagement dans les terminaux haut de gamme a déjà lancé plusieurs générations d’appareils dans notre pays et beaucoup d’entre eux ont été bien accueillis.

La dernière chose que j’ai présentée aujourd’hui est tout ce qui nous attend à l’avenir dans leurs nouveaux appareils. Les améliorations dont ils ont parlé se concentrent sur les caméras et, c’est que, cette section a été la clé pour obtenir l’acceptation par les utilisateurs.

La caméra sous le panneau est la voie à suivre

La première nouveauté dont ils ont parlé se concentre sur la possibilité de cacher la caméra pour les selfies sous le panneau de l’appareil. Cette question a beaucoup de fabricants sur la tête et il semble que de plus en plus d’entreprises parient sur cette ligne de pensée.

Oppo avait déjà montré ci-dessus tout ce qu’ils avaient préparé pour que la caméra soit logée sous l’écran, mais maintenant ils ont voulu donner des données et des spécifications. La technologie dont il dispose permet d’obtenir une zone de vision pour la caméra de 400 pixels par pouce.

En disposant de tout cet espace pour la caméra, en principe, il aurait été possible de résoudre les problèmes subis, par exemple, des terminaux tels que le ZTE Axon 20 5G. En outre, le câblage de l’écran est transparent pour rendre la collecte de la lumière encore plus facile.

Tout n’est pas du matériel brut, Oppo a également parlé du logiciel nécessaire pour que les photographies aient de bons résultats. Spécifique, L’existence d’algorithmes capables d’améliorer les résultats obtenus par cette caméra a été commentée.

Nouveau capteur avec photodiodes conçu pour capturer la lumière blanche

La deuxième nouveauté est le nouveau capteur qu’ils ont préparé. Ce capteur est RGBW et la différence avec un capteur RGB, ce capteur Oppo a des photodiodes pour capter la lumière blanche. Pourquoi est-ce? La réponse courte est qu’ils parviennent à offrir plus d’informations.

En ayant plus d’informations en photographie grâce aux photodiodes conçues pour capturer la lumière blanche, les images résultantes auraient plus de détails, la plage dynamique et les réglages qui seraient effectués via le logiciel seraient plus précis.

Pourquoi se contenter de prendre des photos à une certaine distance ou avec un certain angle de vue, quand on peut tout avoir ? Nous avons sélectionné les meilleurs téléphones dont les objectifs sont le trio d’as de 2019 : un grand objectif principal, avec téléobjectif et grand angle.

En outre, Selon Oppo, le nouveau capteur RGBW est capable de capturer 60% plus de lumière que les capteurs RGB ou traditionnels. En obtenant plus de lumière, la présence de bruit est réduite et selon les chiffres d’Oppo cette réduction est de 35% de moins sur les photographies.

Les améliorations de ce capteur ne s’appliqueraient pas seulement aux photos, Oppo a commenté que Il sera également bénéfique pour la section d’enregistrement vidéo. Bien sûr, ils n’ont pas précisé comment cela affecterait ce capteur.

Zoom optique continu jusqu’à 7x

La troisième nouveauté a été la plus frappante et Oppo a montré son nouveau zoom optique continu. Cet élément n’est pas nouveau en soi, puisque des téléphones comme le Sony Xperia 1 III l’intègrent déjà. Mais ce qu’Oppo a montré semble être une approche plus proche des caméras professionnelles.

Cette technologie de zoom optique continu permet à l’appareil photo de changer de focale sans aucun saut ni coupure. Les données qu’Oppo a montrées indiquent que maintenant le module de caméra est capable de passer de 85 millimètres à 200 millimètres.

Oppo y est parvenu en utilisant un système capable de déplacer les différents objectifs en fonction des besoins du moment. Ces lentilles sont également nouvelles, car Oppo a utilisé à la fois celles en verre, ce qui est habituel, et celles en plastique..

Étant moins technique, ce qu’Oppo pourra proposer dans les terminaux qui montent cette nouvelle technologie, c’est un zoom optique continu capable de passer de 3,3x à 7x.. Ce que vous voyiez normalement était une augmentation jusqu’à 5x optique.

Ce système de zoom Oppo dispose également d’un nouveau système de stabilisation du capteur. Le stabilisateur optique qu’Oppo a inclus est à cinq axes et, comme on dit, est assez proche de celui des appareils photo traditionnels.

Toutes les actualités d’Oppo sont intéressantes sur le papier, bien que Il faudra attendre qu’ils lancent un dispositif qui les intègre pour les mettre à l’épreuve et voir dans quelle mesure ils ont amélioré leur section photographique.