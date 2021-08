Zoom paie près de 90 millions de dollars en raison d’un recours collectif

02/08/2021 à 10:02 CEST

La société de visioconférence Zoom a accepté de payer 86 millions de dollars pour régler un recours collectif politique de confidentialité aux États-Unis. Le procès allègue que Zoom avait envahi la vie privée de millions d’utilisateurs en partageant des données personnelles avec Facebook, Google et LinkedIn.

Il a également accusé Zoom de prétendant à tort offrir un cryptage de bout en bout et ne pas empêcher les hackers de “zoomer” les sessions. L’entreprise a nié tout acte répréhensible, mais a accepté de faire progresser ses pratiques de sécurité. Le projet d’accord, qui comprend également une disposition selon laquelle Zoom fournira à son personnel une formation spécialisée en matière de confidentialité et de gestion des données, est toujours soumis à l’approbation de la juge de district américaine Lucy Koh à San Jose, en Californie.

Un porte-parole de Zoom a déclaré : “La confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs sont les principales priorités de Zoom“, et nous prenons au sérieux la confiance que nos utilisateurs nous accordent. ” Il a poursuivi en disant : ” Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés sur notre plate-forme et nous sommes impatients de continuer à innover en mettant la confidentialité et la sécurité au premier plan. “